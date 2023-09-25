محمد بن راشد يبحث عن وزير للشباب

المصدر: (دبي ـ البيان)

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دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شباب وشابات الإمارات المتميزين للتقدم لشغل منصب وزير الشباب في حكومة الإمارات، في مبادرة هي الأولى من نوعها، تعكس اهتمام سموه وحرصه على أفضل تمثيل للشباب في الحكومة ومعالجة قضاياهم، باعتبارهم الثروة الوطنية الأهم.

وقال سموه عبر منصة إكس: «إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات، أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثلون قضايا الشباب، وينقلون آراءهم، ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم، ليكون وزيراً / وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات، نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه، نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر ContactUs@moca.gov.ae والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير».

واستقبلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء 4700 طلب ترشح للمنصب خلال اليوم الأول بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.



4700 طلب ترشح باليوم الأول

متطلبات المنصب:

1- ملمٌ بقضايا وطنه

2- واعٍ لواقع مجتمعه

3- ميداني في عمله

4- عقلاني في طرحه

5- شجاع بتمثيل بلده

6- شغوف لخدمة وطنه

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