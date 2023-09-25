مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة محمد بن مجرن

المصدر: دبي- البيان

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قدم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، ومعالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين، واجب العزاء، أمس، في وفاة الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان.

جاء ذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة ند الشبا في دبي.

وأعرب المعزّون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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