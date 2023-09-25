خلود المرزوقي.. أول مدقق لتكنولوجيا المعلومات بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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استطاعت المهندسة خلود المرزوقي، بمكتب التدقيق الداخلي بشرطة دبي، التي ابتعثتها شرطة دبي للدراسة والتحقت للعمل كمبرمجة، أن تصبح أول مدقق لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية في شرطة دبي، الذي يعد أحد أهم التخصصات وخصوصاً في المجال الشرطي، والتي تعمل على ضمان التأكد من كفاءة عمليات تطبيق أنظمة المعلومات وقواعد البيانات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية وأمن المعلومات.

وتعمل المهندسة خلود المرزوقي، رئيساً لقسم تدقيق تكنولوجيا المعلومات، ويعد التدقيق على أنظمة تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية من المهام التي تضمن استدامة المستوى العالي من الكفاءة في أنظمة العمل، ويعزز من إدارة عمليات بيئة تقنية المعلومات، وضمان مطابقة العمل التقني والذكي في شرطة دبي مع الأنظمة والقوانين والتشريعات الحكومية والقرارات الداخلية المنظمة لأمن المعلومات.

وحول هذا الشأن قال المقدم الدكتور مشعل الزرعوني، مدير مكتب التدقيق الداخلي بشرطة دبي، إن مكتب التدقيق الداخلي يتميز بوجود كوادر بشرية متفوقة في الأداء وقادرة على المساهمة بشكل كبير في ضمان استدامة تطوير وتحسين منظومة العمل، وأن شرطة دبي تفخر بالمستوى المتقدم والريادي للكادر النسائي في كل التخصصات، ما يعكس الاهتمام في تمكين المرأة، ووجود منظومة عمل وبيئة محفزة تستقطب وتستثمر بطريقة مثلى في الكفاءات الوطنية من الجنسين، بدعم ومتابعة واهتمام من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

ومن جانبها، قالت خلود المرزوقي: «تشكل عملية التدقيق على سير الأنظمة التقنية والذكية ومدى الالتزام بالإجراءات التشغيلية والتشريعية من المهام الأساسية والضرورية التي تشكل درعاً قوية لأي عمل مؤسسي يعتمد على التكنولوجيا والأنظمة الذكية، كون التقنيات في تطور مستمر وسريع وتتطلب الاستجابة السريعة والمرونة في تحديث الإجراءات التشغيلية، ومن هنا تأتي أهمية ودور عمليات التدقيق في ضمان سير منظومة العمل بالشكل الصحيح وبما يتطابق مع الأنظمة والتشريعات والتحديثات والإجراءات والقرارات التي تنظم العمل».

وأضافت المرزوقي: أشعر اليوم بالفخر لما أحققه في مجال تخصصي، وبالفخر الكبير بانتمائي لشرطة دبي، المؤسسة الشرطية الريادية، فقد كانت رحلة بداياتي منها عندما حصلت على بعثة داخلية لدراسة هندسة الحاسوب في جامعة الشارقة، وبعد استكمال دراستي وحصولي على درجة البكالوريوس التحقت بميدان العمل، وفي ظل بيئة داعمة ومحفزة استطعت من خلالها المضي قدماً في مجالي وأتوسع بشكل أكبر، الأمر الذي شجعني ورفع من طموحي لتجربة وتولي المهام المتقدمة وبذل الجهد لتحقيق الأهداف والارتقاء بمستويات الأداء نحو الأفضل، وتحقيق العديد من الإنجازات.

إنجازات

وحصلت المهندسة خلود المرزوقي، على البكالوريوس في هندسة الحاسوب من جامعة الشارقة، والماجستير في إدارة وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب حصولها على الدبلوم المهني لإعداد قادة التميز المؤسسي في تصميم وصناعة المستقبل، من جامعة حمدان بن محمد الذكية، ونالت المركز الأول في جائزة الشرق الأوسط الـ 21 لتميز القيادات النسائية في فئة «جائزة القيادة المسائية للتميز في إدارة المشاريع الكبرى»، كما فازت في جائزة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي في فئة «العلوم والتكنولوجيا»، وحصدت المركز الثاني في جائزة القائد العام للتميز لأفضل موظف في فئة الشباب.

كما عملت كمدير مشروع لـ Walk – In، وهو المرحلة الثالثة من مراكز الشرطة الذكية SPS، لـ 3 سنوات، وهي عضو في مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، وعملت كعضو في تنظم النسخة الأولى والثانية من البرنامج العالمي للقيادات الشابة للإنتربول، ولديها عضوية في جمعية المدققين الداخليين في الدولة.

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