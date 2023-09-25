«شرطة الموانئ» في دبي تسجل 66 حادثاً بحرياً خلال 8 أشهر

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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كشف العميد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ في دبي، عن أن المركز سجل وقوع 66 حادثاً بحرياً خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري، منوهاً بأن أغلبها تتعلق بحوادث «جت سكي»، بسبب التهور وعدم الالتزام، أو حالات غرق أو اصطدام لمختلف الوسائل البحرية.

ونوه العميد السويدي بتسجيل 28 بلاغاً جنائياً في المركز منذ بداية العام، وحتى نهاية أغسطس، لافتاً إلى أنه لوحظ زيادة أعداد مرتادي البحر بعد افتتاح الشواطئ الليلية، وزيادة أعداد الفنادق، حيث يشرف المركز على مساحة شواطئ تبلغ 73 كيلو متراً مربعاً في كافة أنحاء الإمارة، مشيراً إلى أن اختلاف الجنسيات، وعدم وجود ثقافة كافية للتعامل مع التعليمات، أبرز التحديات التي يتم التنسيق بشأنها مع عدد من الشركاء، وذلك للحفاظ على سلامة وأمن المستخدمين.

وأشار العميد السويدي إلى أنه يتم باستمرار إطلاق الحملات التوعوية الخاصة بالالتزام بالتعليمات والسلوكيات على الشواطئ، أو في حالة استخدام الوسائل البحرية المختلفة، ومنها ضرورة يقظة الأسر في حالة اصطحاب الأطفال، ومرافقتهم طوال الوقت، منعاً لوقوع أي حوادث، إضافة إلى عدم القيام بحركات استعراضية متهورة بالجت سكي، حيث تم رصد عدد من المخالفات، منها انتهاء ترخيص الوسيلة البحرية، وعدم الالتزام بارتداء سترة النجاة لمستخدمي الجت سكي، حيث يتم فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف درهم، وفي الحالات الخطرة والبليغة، يتم المصادرة، داعياً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالتعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على حياتهم.

ولفت العميد السويدي إلى أنه تم القضاء نهائياً على المضايقات التي كانت تحدث على الشواطئ، عبر تدابير احترازية عدة، منها الوجود الأمني المستمر، والتوعية، وزيادة اللافتات التحذيرية والتوعوية من قبل بلدية دبي بعدة لغات، وتخصيص مناطق للعائلات فقط، والاجتماع مع أهالي المنطقة، عبر مبادرة «مجالس الأحياء»، واختيار عدد من المتطوعين للمساهمة في بث روح الأمن والأمان، كما يتم الترويج باستمرار لبرنامج «أبحِر بأمان».

وأشار العميد السويدي إلى أنه تم إنقاذ شخص من الجنسية العربية، بعد أن تعرض لانقلاب الجت سكي الذي كان يستقله برفقة مجموعة من أصدقائه، حيث أدى المزاح بينهم إلى تعرضه للخطر، لافتاً إلى تلقي بلاغ من أحد الأشخاص، يفيد بوجود صديق له يعاني زيادة في الوزن، ولا يتمكن من الصعود على الجت سكي مرة أخرى، بعد أن انقلب به، حيث انتقلت فرقة الإنقاذ بسرعة، وتم انتشاله من المياه، وتقديم الإسعافات اللازمة والاطمئنان عليه.

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