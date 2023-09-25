«القيادات الإعلامية العربية الشابة» يناقش الصحافة البيئية وقضايا المناخ والاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، تواصلت للأسبوع الثاني، فعاليات النسخة الخامسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، بمشاركة 51 شاباً وشابة من 18 دولة عربية.

وتضمن البرنامج تقديم ورش عمل تفاعلية ومحاضرات عملية، ناقشت العديد من المواضيع والقضايا، أهمها: الصحافة البيئية والمناخ والاستدامة في مركز شباب دبي، ونادي دبي للصحافة، بالتعاون مع غوغل، وقناة ومنصة المشهد، وقناة الشرق بلومبرغ التلفزيونية، والجامعة الأمريكية في دبي، وأكاديمية الإعلام الجديد، وصحيفة البيان، وسكاي نيوز، وسي إن إن، ووكالة الأنباء الإماراتية. ويعد البرنامج، الذي ينظمه مركز الشباب العربي، أحد أكبر البرامج التدريبية التي تركز على المهارات العملية على مستوى الوطن العربي، بالشراكة مع مؤسسات وأكاديميات إعلامية، ويستهدف الشباب المتميز في المراحل الأخيرة من الدراسة الجامعية، أو في بداية مشوارهم المهني بعد التخرّج، بهدف تعزيز مهاراتهم، وبناء قدراتهم، وإغناء تجاربهم، ورفع تنافسيتهم لسوق العمل.

وتحدث محمد الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، عن أدوات ومتطلبات النجاح والتميز في المجال الإعلامي، وذلك خلال جلسة خاصة حول دور الإعلام والشباب في العمل الثقافي العربي، وأهمية اكتساب المعرفة والتعلم المستمر، ومواكبة وتبني أدوات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، وتنمية المهارات الإعلامية للكوادر الشابة، من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.

تحدٍ كبير

وأكد الريسي: «أنه في المرحلة المقبلة سيواجه مجال الإعلام في عالمنا تحدياً كبيراً، إذ أتاحت أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي اليوم، إمكانية إعداد محتوى بطرق ذكية، من دون تدخل بشري، وأصبح من السهل أيضاً إدخال معلومات مغلوطة في محتوى لا ينتبه إليها أحد، ونشره على نطاق واسع، لإحداث تأثيرات سلبية، وهو ما يستدعي منا تبنّي ومواكبة التكنولوجيا بشكل إيجابي، وتسخيرها لخدمة الإعلام والمجتمع بشكل صحيح».

استثمار

وناقشت الجلسة بعنوان «دور المحتوى لتطوير الأداة»، في مركز الشباب الإبداعي في دبي، تحدث خلالها سعود الدربي رئيس مركز الأخبار والنشر - رئيس تحرير «البيان»، عن رؤية قيادة دولة الإمارات، واستثمارها في الشباب لتطوير مهاراتهم وتزويدهم بمختلف المعارف والخبرات، وخاصة على صعيد التطور التقني والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدربي أن قطاع الإعلام يتطور، ويمر بمراحل جديدة مع دخول الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، مؤكداً أن مواكبة المؤسسات الإعلامية لتطورات أدوات الذكاء الاصطناعي لم تعد خياراً، فالمؤسسة الإعلامية التي لا تهتم بالذكاء الاصطناعي، لن يكون لها مكان في المستقبل، مشيراً إلى مواكبة «البيان» للتطور الحاصل في هذا المجال، وأنها ستظهر قريباً في شكل تقني جديد على موقعها ومنصاتها الإلكترونية، موجهاً رسالة إلى الإعلاميين وصانعي المحتوى، بأن يرتقوا بمضمون ومهنية الرسالة الإعلامية».

أثر

وقدمت الدكتورة هنادا طه مدير مركز «زاي» لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد، محاضرة عن اللغة العربية في الإعلام، أكدت خلالها أن الإعلام قائم على 3 أشياء، وهي: اللغة والثقافة والمسؤولية،

ونظمت شركة «غوغل» ورشة عمل بعنوان «أدوات بيئية للصحافيين»، تناولت فيها باميلا كسرواني زميلة التدريس في مختبر أخبار «غوغل» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدث الأدوات التكنولوجية التي تقدمها الشركة لمساعدة الصحافيين في عملهم.

وعقدت الجامعة الأمريكية في دبي، محاضرة حول الدور الذي يلعبه الإعلام في تحقيق مجتمع مستدام، وتحدث الدكتور نزار عندري أستاذ مشارك في الجامعة، عن تحديات تحقيق الاستدامة والمواضيع البيئية، وخاصة مع انتظار الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما تناولت صوفي بطرس المديرة التنفيذية في كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة، في ورشة عمل، أهم ما يجب أن يراعيه صانع المحتوى، وتعزيز القيم والمصداقية، بالإضافة إلى تطوير العمل السينمائي العربي.

مهارات

ونظمت أكاديمية الإعلام الجديد في مركز الشباب المبدع في دبي، العديد من ورش العمل والمحاضرات التفاعلية، التي ركزت على مهارات صناعة المحتوى، وكيف يتم استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير المحتوى وحل التحديات، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بآلية الحصول على ثقة الجمهور، من خلال المواضيع التي يتم طرحها، والكتابة بطريقة احترافية وغير تقليدية، كما تم شرح الخطوات الفنية في إنتاج المحتوى، ومراحل التصوير والإضاءة والمونتاج.

وقدم أنس المرعي مستشار وخبير في المحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي، محاضرة بعنوان «الأبجدية الرقمية»، وسلط الضوء على أبرز المنصات الاجتماعية التي يتم استخدامها في دولة الإمارات، والدول العربية.

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