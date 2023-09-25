«العلاقات الحكومية بالشارقة» تستقبل 71 دبلوماسياً في 6 أشهر

المصدر: (الشارقة - عصام الدين عوض)

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أكد الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، لـ«البيان» أن الدائرة نجحت في تعزيز مجالات التعاون، والعمل المشترك في مختلف القطاعات الحيوية بين الشارقة، ومختلف مدن وبلدان العالم، حيث استضافت ونظمت 23 اجتماعاً مع وفود دبلوماسية، وممثلي هيئات اقتصادية، وثقافية من 9 دول عربية وأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري، كما استقبلت 71 دبلوماسياً من 55 دولة في يوم «الشارقة الثقافي»، كما شارك في فعالية «الخلوة الخضراء» التي نظمتها الدائرة 150 مسؤولاً، وتم خلال النصف الأول من العام الجاري اعتماد مقر الرابطة الفرنسية في الشارقة، مركزاً رسمياً لامتحانات اللغة الفرنسية.

وقال: نعمل على دعم الجهود الوطنية المناخية استعداداً لاستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف نهاية العام الجاري.

وأضاف : «إن حصاد النصف الأول من العام الجاري جسد استراتيجية الدائرة الرامية لتحقيق رؤية الإمارة في بناء جسور التعاون بين كل المجتمعات، من أجل دعم الطموحات المشتركة للشعوب، حيث تسعى للارتقاء بسبل التواصل والحوار اللذين يعدان ركيزتين أساسيتين للتنمية والتطوير، كما نعمل من خلال لقاءاتنا مع الوفود المختلفة، وممثلي الهيئات الثقافية، والعلمية، والاقتصادية على إيصال رسالة الشارقة ومشروعها الثقافي والحضاري لمختلف دول العالم، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً حافلاً بالفرص المتنوعة.

وأوضح أن الدائرة نسقت زيارة الوفد الإماراتي إلى جمهورية كوريا الجنوبية التي احتفت بالشارقة ضيف شرف «معرض سيئول الدولي للكتاب 2023»، وتكللت جهودها باختيار كوريا للشارقة مركزاً إقليمياً لـ«معهد الملك سيجونغ» في منطقة الشرق الأوسط، كما أسهمت الدائرة في تسهيل التواصل بين الجانب البحريني والجهات المحلية في الشارقة، للتعاون في المجالين السياحي والتجاري، من خلال المشاركة في لقاء مع وزيرة السياحة في مملكة البحرين، وخلال لقاء مع وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا، بحثت الدائرة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة ومدن كوستاريكا في مجالات التجارة الخارجية والأمن الغذائي والاستفادة من التسهيلات المتبادلة.

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