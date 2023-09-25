«أوقاف دبي» تنظم رحلة عمرة لـ20 موظفة

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، رحلة عمرة لـ 20 موظفة من العاملات في مختلف الإدارات، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز السعادة بين موظفيها.

ونظّمت اللجنة النسائية في المؤسسة، لقاء تنويرياً للموظفات المشاركات في رحلة العمرة، تضمنت تقديم الوعي الديني والصحي والإرشادي حول رحلة العمرة، بكافة تفاصيلها.

وقال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، إن المبادرة تأتي ضمن مساعي المؤسسة في تعزيز سعادة موظفيها، ومكافأة جهودهم المبذولة، مؤكداً أن هذا النوع من المبادرات، يسهم في تحفيز الموظفين، ورفع طاقتهم الإنتاجية، وتعزيز السلوك الإيجابي لديهم، وبالتالي، تحقيق أثر إيجابي ملموس على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.

رحلة

وذكر المطوع أن رحلة العمرة تعتبر من المبادرات المجتمعية، التي تعكس حرص أوقاف دبي على تعزيز جودة حياة الموظفين، بما يسهم في أداء مهامهم الوظيفية، وفق أعلى مستويات الكفاءة، لافتاً إلى أن هذا النوع من المبادرات، يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي في رفع مستوى سعادة الموظفين، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع. وتوجّهت الموظفات المعتمرات بالشكر والامتنان للمؤسسة، والقائمين على تنظيم المبادرة، لإتاحتهم الفرصة لهن لأداء مناسك العمرة، وفق أعلى درجات التنظيم والتنسيق، وعبّرن عن تمنياتهن بدوام الازدهار والتقدم لدولة الإمارات.

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