برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي يرفع قدرات المرأة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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يهدف برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي لبناء قدرات المرأة السياسية، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة، والاستعداد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية، التي تربط بين الاتحاد النسائي العام مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وأسهم البرنامج في تعريف المنتسبات بأدوار المجلس الوطني الاتحادي والأدوار المتوقعة من العضو البرلماني، إضافة إلى تنمية المهارات الشخصية والقيادية لدى الراغبات في الترشح، وكذلك مهارات التخطيط وإدارة الحملات الانتخابية.

حرص

وفي هذا الإطار، قالت أحلام اللمكي مدير إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام لـ«البيان»: «إن حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على دعم ملف التمكين السياسي للمرأة الإماراتية يظهر جلياً من خلال الجهود السامية والرؤية الثاقبة التي وضعتها سموها عندما استشرفت مستقبل المشاركة السياسية للمرأة منذ إطلاق سموها للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة عام 2002، حيث ساهمت الاستراتيجية حينها على تهيئة المجتمع الإماراتي لفكرة المشاركة السياسية للمرأة الإماراتية الأمر الذي كان له الأثر الواضح في نجاح المرأة الإماراتية من أول تجربة انتخابية شهدتها الدولة عام 2006».

وأضافت: «أن الدافع من وراء تنظيم النسخة المحدثة من برنامج فاطمة بنت مبارك لبناء قدرات المرأة السياسية هو استكمال لجهود الاتحاد النسائي العام في رفع جاهزية المرأة لخوض انتخابات المجلس الوطني الاتحادي للعام 2023، فعلى الرغم من النجاح الذي حققته المرأة الإماراتية خلال الانتخابات الماضية إلا أنه تبين للاتحاد النسائي العام ومن خلال دراسة استطلاعية؛ قامت به إدارة البحوث والتنمية، أن المرأة الإماراتية ما زالت بحاجة إلى امتلاك المزيد من المهارات الفنية في إدارة الحملات الانتخابية والتخطيط الجيد لها.

لذا تم تصميم برنامج فاطمة بنت مبارك لبناء قدرات المرأة في مجال التمكين السياسي ودعم الملف البرلماني للمرأة الإماراتية عبر السعي نحو تحقيق جملة من الأهداف منها تنمية ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة الإماراتية، وتعريف المنتسبات للبرنامج بأدوار المجلس الوطني الاتحادي والأدوار المتوقعة من العضو البرلماني، وتنمية المهارات الشخصية والقيادية لدى الراغبات في الترشح، وبناء قدرات المرأة في مجال إدارة الحملات الانتخابية إضافة إلى تعزيز الدعم المجتمعي لملف التمكين السياسي للمرأة.

استفادة

وأضافت: في إطار السعي لتعميم الاستفادة من البرنامج على أكبر شريحة ممكنة في مختلف إمارات الدولة، تم تنفيذ البرنامج عن بعد تسهيلاً للمرأة.

وتم تقسيم وتوزيع المشاركات اللاتي بلغ عددهن 500 مشاركة على 5 مجموعات، التحقت كل مجموعة ببرنامج لمدة شهر تخلله 4 ورش تدريبية تخصصية تفاعلية بمعدل ورشة واحدة كل أسبوع عن بعد، تمارين وتكليفات أسبوعية بالإضافات إلى قراءات ذات علاقة بالمحاور المطروحة في الورش التدريبية، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية مكنت المنتسبات إلى البرنامج من الاطلاع على وقائع جلسات للمجلس الوطني الاتحادي.

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