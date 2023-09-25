المشاركة بجائزة رأس الخيمة للقرآن حتى 15 نوفمبر والجوائز 600 ألف درهم

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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كشف الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الأمين العام للجائزة رئيس اللجنة العليا المنظمة لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، عن مجموع جوائز الدورة الثانية والعشرين، البالغ 600 ألف درهم، إذ يستمر فتح باب المشاركة الذي انطلق في 21 سبتمبر ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن انطلاق الاختبارات التمهيدية يبدأ في 11 ديسمبر وتستمر بحسب الأعداد المشاركة، مؤكداً أن الجائزة تتضمن فعاليات هادفة متنوعة تستند إلى رؤية القيادة الحكيمة وتعزيز مخرجاتها الإيجابية بما يحقق النفع والسعادة للمجتمع.

3 مسابقات

وأوضح سبيعان، استحدثت الدورة الحالية 3 مسابقات جديدة، ليرتفع العدد إلى 12 مسابقة، وتشمل المنافسات الجديدة «مسابقة أفضل بحث عن الكون والفضاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومسابقة مزامير آل داود، عن أجمل ترتيل، وأجمل صوت في الأذان»، كما تتضمن الجائزة مسابقات عدة مخصصة لمختلف فئات المجتمع، وهي مسابقة القرآن الكريم للذكور والإناث، والمسابقة النسائية، ومسابقة القرآن الكريم للأئمة ومؤذني المساجد والمحفظين والمحفظات، ومسابقة أصحاب الهمم، ومسابقة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومسابقة المسلمين الجدد، ومسابقة الحديث الشريف.

تفصيلات

وأشار إلى أن الجائزة حرصت على إطلاق مسابقة «البحث» وتختص بآيات مختارة عن القمر وأطواره والنجوم والكواكب وظواهرها في القرآن الكريم والسنة النبوية، والدلالات الإيمانية والحضارية في عناية القرآن والسنة بالكون والفضاء، وفق شروط المسابقة، والتي تشمل أن يكون المتسابق من مواطني دولة الإمارات أو المقيمين فيها، وأن يكون موضوع البحث مطابقاً للموضوع المحدد للدورة المشارك فيها، وأن يكون البحث جديداً لم يُسبق نشره أو التقدم به لأي مسابقة أخرى، وأن يتراوح عدد كلمات البحث من (10 – 15) ألف كلمة، وأن يلتزم الباحث أصول البحث العلمي، ومن ذلك مراعاة جودة المقدمة، واشتمالها على أهمية البحث وأسباب اختياره ومنهج البحث والدراسات السابقة وخطة البحث، وحسن التقسيم إلى فصل أو مباحث أو مطالب، وتوثيق المعلومات بدقة من المصادر الأصيلة، وظهور شخصية الباحث، وذكر النتائج والتوصيات وفهارس المراجع والموضوعات.

ومضات

وأشار إلى أن مسابقة «ومضات من الإمارات» مسابقة ذكية دولية تتضمن أسئلة متنوعة ذات مخرجات وطنية وثقافية وشعرية يتم طرحها على الجمهور عبر حسابات المؤسسة في وسائط التواصل الاجتماعي، وهي مخصصة للمشاركين كافة على مستوى العالم، مؤكداً أن الدورة الحالية تسعى لتحقيق مزيد من التميز والتألق والإنجازات النوعية، عبر دورات علمية وتدريبية ومحاضرات وورش عمل وبرامج إذاعية تقام في أماكن متعددة من إمارة رأس الخيمة والمساجد والمدارس وغيرها من المواقع المجتمعية في مختلف مناطق الإمارة، لتكون منارة مشرقة لدولة الإمارات.

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