«الوطنية للانتخابات»: غداً آخر موعد لسحب الترشح

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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تفتح اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم، باب التقدم بطلبات الانسحاب من سباق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أمام المرشحين الذين لا يرغبون في الاستمرار بالترشح، على أن يغلق الباب مع نهاية يوم غدٍ الثلاثاء.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يتعين على المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، الذي يرغب في سحب ترشحه «أي عدوله عن الترشح»، التقدم بطلب سحب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك، والذي يتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على استمارة طلب سحب الترشح من خلال الموقع الإلكتروني للجنة عبر الرابط:

https://uaenec.ae/ar/candidacy/application-forms-related-to-the-nomination-process.

وقد حددت اللجنة الوطنية للانتخابات 7 أماكن لتلقي طلبات سحب الترشح، موزعة على جميع الإمارات على النحو التالي: مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي - الطابق الثاني، ومقر لجنة إمارة دبي في قاعة حتا (C&D) بمركز دبي التجاري العالمي، ومقر لجنة إمارة الشارقة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومقر لجنة إمارة عجمان في قاعة الشيخ حميد بن راشد بمتحف عجمان، ومقر إمارة لجنة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين - الطابق الأول، ومقر لجنة إمارة رأس الخيمة في الديوان الأميري، ومقر إمارة لجنة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة - الطابق الثامن، على أن يتم تقديم طلبات سحب الترشح من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الساعة الـ3 عصراً.

موعد نهائي

وأوضحت اللجنة أن فترة «انسحاب المرشحين» تعتبر الموعد النهائي الذي يجوز فيه لمن يرغب من المرشحين في طلب سحب ترشحه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، والخروج من السباق الانتخابي؛ إذ إنه بعد هذا التاريخ يُعتبر جميع المرشحين المتبقين، الواردة أسماؤهم في القوائم النهائية، مرشحين نهائيين لعضوية المجلس حتى انتهاء عملية التصويت وإعلان النتائج.

وأشارت اللجنة إلى أنه في حال قرر أحد المرشحين البالغ عددهم 309 مرشحين الانسحاب من خوض غمار السباق البرلماني إلى قبة المجلس، فإنه يتوجب عليه الالتزام بما ورد في قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم «25» لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والذي ألزم المنسحبين بضرورة إزالة جميع مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انسحابهم.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد حددت 23 يوماً للمرشحين، لعرض برامجهم الانتخابية التي يتنافسون على الفوز من خلالها بأصوات الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الـ5.

وأكدت اللجنة أنها تراقب جميع مظاهر الحملات الانتخابية، وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأي من قواعد وضوابط الحملات الانتخابية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وبما يتناسب مع نوع المخالفة التي تم ارتكابها.

طلبات

وفي إطار آخر، تبدأ اللجنة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات اعتماد وكلاء المرشحين لعضوية المجلس الوطني، يومي 27 و28 سبتمبر الجاري.

وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن الحصول على استمارة طلب توكيل عن مرشح من خلال الموقع الإلكتروني للجنة عبر الرابط:

https://uaenec.ae/ar/candidacy/application-forms-related-to-the-nomination-process.

اختيار

ولفتت اللجنة إلى ما تضمنته المادة «28» من التعليمات التنفيذية للانتخابات من منح كل مرشح الحق في اختيار وكيل عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه، على أن يتقدم المرشح بطلب إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال الفترة المحددة، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات. وأشارت إلى أن دور وكيل المرشح يقتصر على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز، بحيث يمارس وكيل المرشح صلاحيات المرشح في هذا الخصوص، وفي حدود الوكالة الممنوحة له.

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