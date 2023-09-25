طرح 8 أوسمة للتميز في وظائف حكومة الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد الدكتور سليمان الكعبي مدير برنامج الفجيرة للتميز المضي قدماً بأداء العمل الحكومي في الإمارة، من أجل جاهزيته للمستقبل بتوظيف الابتكار في تعزيز الكفاءة والفعالية، والارتقاء إلى أعلـى المستويات وتحقيق الريادة.

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة في منظومة التميز الحكومي بالإمارة تضمن توفير بيئـة عمـل صحيـة ومحفزة ومتوازنة لجميـع الشـرائح والمستويات الوظيفيـة فـي كل جهـة محليـة، حيث تم أخيراً طرح 8 أوسـمة الفجيرة للتميـز في مختلف مجـالات الوظائف سـواء أكانـت وظائف قياديـة أم إشرافيه أم غيـر إشرافية تشمل، وساماً للقائد المتميز، وساماً للتميز في المجال الإشرافي، وساماً للتميز للشباب، وساماً للتميز في خدمة المتعاملين، وساماً للتميز في الوظائف المتخصصة، وساماً للتميز لأفضل مبتكر، وساماً للتميز لأفضل موظف ميداني، وساماً للتميز لأفضل موظف إداري.

معايير

وأوضح الكعبي أن أوسمة الفجيرة تتضمن 5 معايير هي: الإنجاز والتأثير، التعلم والتطور، الابتكار، المواطنة الإيجابية والروح القيادية للفئة الإشرافية، وأما وسام الفجيرة للتميز لأفضل مبتكر فيتضمن 4 معايير هي: التفكير والتخطيط والتنفيذ والتطبيق والنتائج والتأثيرات ونقل المعرفة.

وذكر الكعبي أبرز شروط المشاركة في أوسمة الفجيرة للتميز وهي: أن يكون الموظف معيناً على الكادر الوظيفي للحكومة المحلية للإمارة، ويجـب علـى الجهـة ترشيح الموظفيـن الحاصليـن على تقييم أداء جيداً جداً فما فوق، ويشترط ملاءمـة المسـمى الوظيفـي للموظـف المرشـح مـع فئـة الوسـام المرشـح لـه ما عـدا وسـام التميـز لأفضـل مبتكـر، ووسـام التميز للشباب، أن يكـون قـد مضـى علـى انضمـام الموظـف أو انتدابـه للجهـة التـي يتقدم من خلالها سنتين على الأقل فـي المنصـب نفسه مـع مراعاة الاستثناءات والشروط الخاصـة.

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