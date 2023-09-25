«كهرباء دبي» و«نيابة أبوظبي» تعززان التعاون في الابتكار والتحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي.

هدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الجهتين وتبادل الخبرات في جوانب التميز والابتكار والتحول الرقمي، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية لهيئة كهرباء ومياه دبي بهذه المجالات الحيوية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعمل الهيئة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية، وتطويرها بشكل مستمر، وإرساء دعائم التعاون المشترك معها، بما يحقق التكامل المنشود بين جميع المؤسسات الحكومية في الدولة».

تقنيات

وأكد معالي سعيد محمد الطاير خلال اللقاء حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز التعاون مع شركائها على المستويين المحلي والاتحادي بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة. وتطرق معاليه إلى جهود الهيئة في التحول الرقمي، والاستثمار في الابتكار وتوفير بيئة عمل إيجابية محفزة على الإبداع والابتكار، لإيجاد حلول مستدامة للتحديات الراهنة والمستقبلية، بما يعزز مكانة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً واستعداداً للمستقبل على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الهيئة تعتمد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي «AI» والبلوك تشين لتوفير قيمة مضافة لخدماتها وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة، ومنصات رقمية وعدادات ذكية وأنظمة مراقبة متقدمة لتمكين إدارة الطاقة بكفاءة وتقديم خدمات مميزة، وتعزيز الابتكار، والاستفادة من التكنولوجيا لضمان مستقبل أكثر استدامة وكفاءة لقطاعي الطاقة والمياه.

وأشاد معالي الطاير بجهود النيابة العامة في أبوظبي في مجال التحول الرقمي ونجاحها في توفير تجربة متميزة من الخدمات التقنية القضائية لتعزيز سعادة المتعاملين.

تميز

ومن جانبه، قال المستشار علي محمد البلوشي: «تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، نحو تفعيل العمل المشترك مع الشركاء والجهات المتميزة والفاعلة، واهتمام النيابة العامة بتطوير الشراكات، تأتي هيئة كهرباء ومياه دبي من ضمن المؤسسات الفاعلة والنشطة نظراً لما تتميز به من حصولها على جوائز محلية وعالمية في مجالات مختلفة».

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