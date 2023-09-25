صندوق الوطن يدعم أحد رواد الأعمال المتميزين

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن أن جهود الصندوق لا تتوقف عند مجال واحد أو فئة واحدة من فئات المجتمع، وإنما تنطلق لتشمل الجميع وفقاً لرؤية حكومتنا الرشيدة ودعماً لتوجهاتها في رعاية أبناء الوطن.

جاء ذلك عقب توقيع ياسر القرقاوي مع الدكتور عبدالله الشمري مؤسس ورئيس موقع ريست هيروا، اتفاقية يحصل بموجبها على دعم مادي من صندوق الوطن يصل إلى 250 ألف درهم، للإسهام في تطويره، وزيادة قدراته كموقع مهم للترويج والبيع لمنتجات وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، داخل الإمارات وخارجها، بما يوفر على هذه الشركات الصغيرة الكثير من النفقات التسويقية والتكنولوجيا اللازمة لذلك، التي لا تملكها، خصوصاً في مرحلة البدايات.

وأوضح القرقاوي أن الصندوق حريص على دعم ورعاية الأفكار الخلاقة والمبادرات الأكثر إبداعاً، التي يقدمها أبناء وبنات الإمارات.وقال الدكتور عبدالله الشمري مؤسس ورئيس موقع ريست هيروا: «نشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الفرصة الكبيرة التي قدمها لنا صندوق الوطن من خلال دعمه المادي ورعايته لـ«ريست هيرو». وأضاف: «إن هذا ليس مجرد استثمار، بل دعم قوي يمنحنا الموارد والخبرات الفريدة والشبكات الواسعة لتسريع نمونا، وزيادة نطاق تأثيرنا».

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