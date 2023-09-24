الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: ​وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س، والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 20:31، والجزر الثاني عند الساعة 04:55.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:32، والمد الثاني عند الساعة 07:30، والجزر الأول عند 12:29، والجزر الثاني عند الساعة 00:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 30 80 20

دبي 41 31 85 20

الشارقة 40 28 90 30

عجمان 40 29 80 25

أم القيوين 42 28 80 25

رأس الخيمة 43 27 75 20

الفجيرة 37 30 80 40

العـين 44 30 65 15

ليوا 44 29 90 25

الرويس 40 30 80 25

السلع 40 30 80 30

دلـمـا 37 28 85 40

طنب الكبرى 36 30 90 45

طنب الصغرى 36 30 90 45

أبو موسى 36 30 90 45.

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