​«الوطنية للانتخابات» تبدأ تلقي طلبات اعتماد وكلاء المرشحين لعضوية «الوطني الاتحادي» 27 سبتمبر ولمدة يومين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدأ اللجنة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات اعتماد وكلاء المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، يومي 27 و28 سبتمبر الجاري.

وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى أنه يمكن الحصول على استمارة طلب توكيل عن مرشح من خلال الموقع الإلكتروني للجنة عبر الرابط:

https://uaenec.ae/ar/candidacy/application-forms-related-to-the-nomination-process.

ولفتت اللجنة إلى ما تضمنته المادة (28) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من منح كل مرشح الحق في اختيار وكيل عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه، على أن يتقدم المرشح بطلب إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال الفترة المحددة، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات.

ونوهت إلى أن دور وكيل المرشح يقتصر على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز حيث يمارس وكيل المرشح صلاحيات المرشح في هذا الخصوص، وفي حدود الوكالة الممنوحة له.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 إلى الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من فترة الحملات الانتخابية، والتي تنتهي 3 أكتوبر القادم، وعرض برامجهم الانتخابية بحرية تامة وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للانتخابات وذلك بهدف تنفيذ عملية انتخابية وفق أعلى المعايير والممارسات ذات الصلة، وبصورة حضارية مشرفة تليق بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 سينطلق التصويت المبكر، والذي يسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم- مبكراً- قبل يوم الانتخاب الرئيس، خلال يومي (4) و(5) أكتوبر القادم، عن طريق نظام التصويت الهجين (أي عن بُعد عبر الإنترنت، وفي (9) مراكز انتخاب محددة في جميع الإمارات) في حين سيُخصص يوم (6) أكتوبر للتصويت المبكر عن بُعد فقط.. على أن يكون يوم (7) أكتوبر هو يوم الانتخاب الرئيس عن طريق نظام التصويت الهجين (تصويت إلكتروني في مراكز الانتخاب الـ 24 المعتمدة، وتصويت عن بُعد).

ويتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات.UAENEC) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (.(600500005).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز