شرطة دبي واتصالات من e& يبحثان سبل التعاون بينهما

المصدر: البيان

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استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سعادة مسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي لاتصالات من e&، والوفد المرافق له، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء خالد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعدد من الضباط.

مد جسور التواصل

ورحب معالي الفريق عبد الله المري بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات التخصصية مع كافة الجهات المحلية والدولية.

ومن جانبه أكد سعادة مسعود محمد شريف، حرص شركة اتصالات من e& على بناء وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات المحلية الحكومية، وتوفير شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة لتطوير وتعزيز علاقة الشراكة في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

مركز القيادة والسيطرة

ثم بعد ذلك اصطحب معالي الفريق عبد الله خليفة المري الوفد الضيف إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، واطلع خلالها على منظومة العمل في المركز، بالإضافة إلى أحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب اطلاعه على أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه مثل "الخريطة ثلاثية الأبعاد ونظام إدارة ومراقبة الدوريات" وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة والتقنيات والأدوات والوسائل التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.

أمن المساكن

وقدم العقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، نبذة عن برنامج "أمن المساكن" وهو أحد مبادرات الشرطة المجتمعية الهادفة لتعزيز الأمان في الأحياء السكنية، وتهدف شرطة دبي إلى تحويلة إلى خدمة ذكية بالتعاون مع الشركاء من خلال توفيره عبر تطبيقها الخاص على الهواتف النقالة وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتصل إلى كافة شرائح المجتمع بهدف الوصول إلى صفر جريمة في قطاع أمن المساكن.

"الدرون بوكس"

واستعرض النقيب مهندس محمد عمر، مدير مركز أنظمة الطائرات المسيرة، للوفد الضيف منظومة "الدرون بوكس" drone box وهي عبارة عن منصة لإطلاق الطائرات المؤتمتة من دون طيار في الإمارة والتي تهدف إلى خفض معدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى المساهمة في الكشف عن الجريمة لتكون شرطة دبي واحدة من أوائل الجهات الشرطية على مستوى العالم التي تطبق منظومة الدرون بوكس كمستجيب للبلاغات الجنائية والمرورية عن طريق محطات الـ drone box.

وفي الختام تبادل معالي الفريق عبد الله خليفة المري مع سعادة مسعود محمد شريف الدروع التذكارية بمناسبة زيارة القيادة العامة لشرطة دبي.

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