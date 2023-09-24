بلدية دبي تُنجز أعمال تجميل 4 دوّارات عامة بتصاميمٍ جديدة

المصدر: البيان

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أنجزت بلدية دبي أعمال تجميل 4 دوّارات في الإمارة شملت، دوّار الورقاء، ودوّار ند الشبا، ودوّار ند الحمر، ودوار الخوانيج، وذلك ضمن مشروع تجميل الدوّارات العامة على مستوى الإمارة، الذي يهدف إلى تطوير التكوين والتصميم البصري والجمالي لها، تماشياً مع استراتيجية "الفن في الأماكن العامة"، الرامية لتحويل إمارة دبي إلى معرض فني مفتوح وعالمي ومتاح للجميع، وتعزيز مكانتها كمدينة عالمية ذات إسهامات ثقافية وفنية متميزة.

ويُعدّ مشروع تجميل الدوّارات العامة في إمارة دبي من المشاريع التي تسعى البلدية من خلالها إلى تعزيز المظهر الجمالي والحضاري في الأماكن العامة للإمارة، عبر تصاميم فنية مبتكرة تعبر عن الروح العصرية والعمرانية لدبي وتتماشى مع المظهر العام لها.

استوحيت فكرة التصميم الجديد لدوّار الورقاء من اسم المنطقة، حيث يحتوي على مجسم يضم زخارف طائر الورقاء حول حلقة الدوار، يبلغ ارتفاعه 3.5 متراً، وسماكته 240 سنتيمتر. كذلك استوحِي مجسّم ند الحمر استناداً إلى اسم المنطقة، يحتوي على مجسم الورود يعكس تموج الكثبان الحمراء، فضلاً عن قربها من حديقة ند الحمر، وتبلغ ارتفاعات المجسمات بين 1.9 و2.9 متر. أما بالنسبة لدوّار ند الشبا، جاءت فكرة المجسّم من كلمة ند وهو التل الترابي المرتفع، حيث صُمّم الدوار بهذا الشكل ليعكس تموّج المجسم مع المحيط، وتتراوح ارتفاعاته من 0.6 إلى 2.0 متر.

كما صُمم مجسم دوار الخوانيج من اسم المنطقة نسبةً إلى بئر ماء عذب كانت تسمى الخوانيج، حيث يمثل المجسم الذي يبلغ ارتفاعه 3 أمتار، زُرعة مستوحاة من البيئة الصحراوية الزراعية التي اشتهرت بها أهالي المنطقة، كذلك يعكس المجسم الحرفة المتداولة الأساسية وثقافة الأهالي.

ونفذت البلدية أعمال الزراعة في الدوارات، حيث شملت المسطحات الخضراء، ومغطيات التربة من صنف سيزوفيوم (Sesuvium)، وعشب بنيسيتوم (Pennisetum)، وشجيرات البوغَنفيليّة (Bougainvillea)، ونباتات القصيف (Ruellia)، والزهور الموسمية.

وتنفذ بلدية دبي الأعمال التجميلية للعديد من المرافق والمجسمات، إضافةً إلى الأعمال الزراعية للشوارع والطرقات الرئيسة، وتجميل الدوارات الخاصة بالأحياء السكنية بالدمج بين المجسمات الفنية وأنماط الزراعة التجميلية، وذلك تماشياً مع أحد محاورها الاستراتيجية التي تركز على تعزيز جاذبية الإمارة وتوفير مرافق عامة متكاملة".

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