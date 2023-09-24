دبي العطاء تشارك في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

المصدر: البيان

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ضمن مشاركتها في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت دبي العطاء، وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة، قطاعي التعليم والمناخ إلى الاستفادة من قمة "ريوايرد" (RewirEd Summit) المقبلة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) كفرصة للتوحيد ومواءمة جداول الأعمال والدعوة إلى إعادة صياغة مشهد التعليم باعتبارها الحل لمعالجة تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى في جوهرها. وواصلت المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، دعم تحويل التعليم ليس فيما يتعلق بتغير المناخ فحسب، بل أيضاً لتحقيق التنمية البشرية في هذا الحدث رفيع المستوى.

رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ودبي العطاء تمهدان لقمة ريوايرد خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة

وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، استضافت رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ودبي العطاء جلسة خاصة رفيعة المستوى، لتوضيح رؤية رئاسة مؤتمر الأطراف وقمة ريوايرد للتعليم ضمن المؤتمر، وترسيخ مكانة التعليم ليكون في صميم التحويل من أجل البشرية والكوكب كإرث خالد. عُقدت الجلسة بحضور ممثلين رفيعي المستوى من رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ودبي العطاء وحكومة دولة الإمارات بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين العالميين لقمة ريوايرد، بما في ذلك سعادة عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وسعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، والرؤساء التنفيذيين لكل من منظمة "جيل طليق"، مؤسسة "التعليم لا ينتظر"، مؤسسة آغا خان، وممثلين رفيعي المستوى من كل من اليونيسف وصندوق الشراكة العالمية من أجل التعليم واليونسكو، وممثلي وفد الشباب لمؤتمر الأطراف وغيرهم، حيث سلط المتحدثون الضوء على خططهم المتعلقة بالتعليم والمهارات والمناخ للأطفال والشباب ضمن مشاركتهم المقبلة في قمة "ريوايرد".

خلال الجلسة، شددت رئاسة مؤتمر الأطراف ودبي العطاء على التزام دولة الإمارات بترسيخ التعليم في صميم أجندة المناخ، وذلك من خلال تخصيص يوم كامل حول " الشباب والأطفال والتعليم والمهارات" في 8 ديسمبر 2023 ضمن أجندة المؤتمر، حيث ستحتضن دبي العطاء الدورة الثانية من قمة ريوايرد. وتهدف القمة، التي تسعى إلى ربط الأهداف المشتركة ما بين أجندة المناخ والتعليم كخطة موحدة لترسيخ مكانة تحويل التعليم العالمي في صدارة جدول أعمال المناخ. ستجمع قمة "ريوايرد" التعليمية العالمية أصواتاً وقطاعات مختلفة، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات وقطاعات التعليم والمناخ والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة والوكالات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص ومجتمعات السكان الأصليين والشباب بهدف إعادة صياغة مشهد التعليم الحالي وإعادة التفكير فيه وإعادة تصوره من أجل مستقبل البشرية والكوكب.

وفي معرض تعليقه على أهمية مشاركات دبي العطاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ترسيخ تحويل التعليم في صميم العمل المناخي، قال سعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: “تفصلنا أقل من ثلاثة أشهر عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، حيث ركزت مشاركة دبي العطاء على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضمان قدرتنا على مواءمة أولويات وجداول أعمال قطاعي التعليم والمناخ العالميين نحو خارطة طريق جماعية للمستقبل. ودعماً لرؤية مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين نحو جعل مؤتمر الأطراف مؤتمر موجه نحو العمل، ستكون قمة ريوايرد ضمن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بمثابة "قمة الحلول" التي تنبثق من تداخل التعليم مع المناخ وتوفر للأطراف الفاعلة في مجال التعليم والمناخ منصة عالمية لتحويل التركيز من التحديات إلى الحلول، وإظهار القيمة الهائلة لتحويل الأنظمة التعليمية الحالية لدفع عجلة التقدم والازدهار للبشرية والكوكب ضمن جميع أهداف التنمية المستدامة."

دبي العطاء تؤدي دور ريادي في دعم تحويل التعليم العالمي من أجل العمل المناخي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

ضمن مشاركة دبي العطاء في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، القى الدكتور القرق خطابات رئيسية في عدد من الجلسات رفيعة المستوى، بما في ذلك اجتماع الفريق التوجيهي رفيع المستوى لصندوق "التعليم لا ينتظر" واجتماعي مجلس الإدارة ومجلس القيادة العالمي لمبادرة "جيل طليق". بالإضافة إلى ذلك، شارك الدكتور القرق كمتحدث رئيسي في عدد من الجلسات بما فيها "مبادرة عالية التأثير لتحويل التعليم"، التي استضافها الأمين العام للأمم المتحدة؛ وجلسة "إعادة تصور مستقبل التعليم من أجل الاستدامة والشمولية"، التي استضافتها شركة "ساب" والمنظمة العالمية للحركة الكشفية؛ وفعالية "إدعم السنوات الأولى: تسريع عملية الاستثمار في السنوات الأولى"، التي استضافتها مؤسستا "إكدان" و"ذير وورلد"؛ وجلسة "تبديد الغموض وجعل البرمجة إلزامية في جميع أنحاء العالم" التي نظمتها مؤسسة "أي أم ذي كود".

وعلاوة على ذلك، حضر الدكتور القرق سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى لتعزيز مهمة دبي العطاء المتمثلة في وضع التعليم في مقدمة أجندات التنمية البشرية والمناخ.

قمة ريوايرد ضمن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين: 8 ديسمبر 2023، مدينة إكسبو دبي

ستعقد قمة ريوايرد 2023 ضمن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في 8 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبو دبي. وستجسد أجندة القمة أولوياتها بالمجالات الأربعة الرئيسية ألا وهي: إعادة صياغة مشهد التعلم مدى الحياة من أجل توفير وظائف خضراء وإرساء اقتصاد أخضر، والاستفادة من التكنولوجيا والاتصال بهدف إعادة صياغة أنظمة التعليم من أجل التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، والسياسات التحويلية والتمويل المبتكر المرتبط بين التعليم والعمل المناخي، والبشرية والمعرفة في صميم التحويل للبشرية والكوكب.

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