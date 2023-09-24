المصدر: (الشارقة - وام)

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أقامت جائزة الشارقة للعمل التطوعي ورشة تدريبية تفاعلية للأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية من منتسبي دائرة الخدمات الاجتماعية، وذلك في مركز واسط للأراضي الرطبة.

واستهدفت الورشة فئة الأطفال، تجسيداً لجهود الجائزة وتكاملها مع مختلف المؤسسات في سبيل غرس القيم التطوعية لدى شرائح مختلفة من الأطفال.

وتهدف الورشة التي قدمتها شيخة السركال، منسق المشاركات والتوعية المجتمعية في جائزة الشارقة للعمل التطوعي إلى تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي ودوره الإيجابي في تحسين الدمج الاجتماعي.

وشملت الورشة مهارات إعادة تدوير زجاجات الماء البلاستيكية، كما علمت الأطفال كيفية تحويل هذه الزجاجات إلى علبة تحتوي على طعام للطيور، بطريقة مبتكرة تسهم في حماية البيئة ورعاية الحياة البرية.

كما قدمت شرحاً لمفهوم العمل التطوعي وأهميته، والدور الذي يقوم به المتطوع الصغير، بالإضافة إلى عرض نماذج لأفكار تطوعية يمكن للأطفال تنفيذها، مثل المشاركة في فرص تطوعية بيئية كحملات تنظيف الشواطئ وغيرها.

وأكدت، أن الجائزة تهتم بتقديم مثل هذه الورش لهذه الشريحة من الأطفال، ولا سيما أنهم من فئة فاقدي الرعاية الاجتماعية، وهذا يجسد دور «الجائزة» نحو هذه الفئة والمساهمة في تعزيز الدمج الاجتماعي وغرس القيم النبيلة فيهم.

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