وفد من حكومة الفجيرة يطلع على تجربة الشركات الذكية في مينسك

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار وفد من حكومة الفجيرة ممثلاً في بلدية الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ومنطقة فوز للصناعات البترولية مجمّع الشركات الذكية

(هايتك بارك)، في العاصمة البيلاروسية مينسك بهدف الاطّلاع على أفضل الممارسات في مجال منح التراخيص وتطوير البنية التحتية الذكية، والتكنولوجيا الحديثة في مجال مراقبة الهواء والطائرات بدون طيار الدرون، والابتكارات وغيرها من المجالات ذات الأولوية لحكومة الفجيرة.

واطّلع الوفد على تجربة(هايتك بارك) الرقمية، مُشيدين بالتقدم وتطبيق السياسات والأنظمة الاستشرافية للمستقبل في المجمّع، والآليات القائمة على الابتكار والتطوير المستمر في البنى التحتية والخدمات والخطط الحكومية، متطلعين إلى الاستفادة من تجربتها في العديد من الجوانب التي تدعم التطلعات والخطط المستقبلية لحكومة الفجيرة من أجل مستقبل مستدام.

وأعرب الوفد عن شكرهم على التعاون وتبادل المعرفة خلال هذه الزيارة المثمرة.

وشارك الوفد ممثلاً في بلدية الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ومنطقة فوز للصناعات البترولية، بمناقشات الطاولة المستديرة، واطّلع على تجارب الدول المشاركة في المعرض المصاحب والتي شملت المواصلات وقطاع الشحن والصناعات البتروكيماوية وقطاع الأمن الغذائي، وقطاع إنتاج الصلب والحديد ومراقبة الهواء والصحة والبرمجة والتعدين والتعليم والأمن السيبراني. (مينسك-وام)

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز