عبدالله المري: نجاح مميز ورائد لتجربة مراكز الشرطة الذكية

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة التنفيذية لمراكز الشرطة الذكية، النجاح المميز والرائد لتجربة مراكز الشرطة الذكية في تقديم خدمات لجمهور المتعاملين دون تدخل بشري وعلى مدار الساعة، والمضي قدماً نحو تحقيق توجهات الحكومة في استشراف المستقبل والتحول الذكي، عبر مبادرات ومشاريع نوعية تدعم أنظمة العمل الحكومية، وبناء منظومة رقمية ذكية متكاملة.

حضور

جاء ذلك خلال ترأس معاليه اجتماع اللجنة الخامسة والثلاثين في مركز الابتكار بشرطة دبي، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والعميد دكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وأعضاء اللجنة.

مناقشات

وناقش معاليه خلال الاجتماع نسب الإنجاز في المشاريع ومستوى التنفيذ، والخدمات الذكية المقدمة، ومواءمتها للمتطلبات والمعايير العالمية لضمان توفير كل الاحتياجات للمتعاملين بسهولة ويسر، وسرعة في الإنجاز.

واستمع الفريق المري إلى شرح من العقيد بدر بوسمره المنسق العام للجنة، حول آخر مستجدات مشاريع مراكز الشرطة الذكية SPS، ومواءمة استراتيجية إنشاء مراكز الشرطة الذكية مع خطة دبي الحضرية 2040.

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