دبي تستضيف مؤتمر جمعية المسالك البولية الآسيوية 28 الجاري

المصدر: (دبي- البيان)

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تستضيف دبي المؤتمر العشرين لجمعية المسالك البولية الآسيوية الذي يقام لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط بمشاركة 35 دولة آسيوية و2500 طبيب من 75 دولة حول العالم وذلك خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى الأول من أكتوبر المقبل، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الثاني عشر لجمعية الإمارات للمسالك البولية.

وأكد الدكتور عبدالقادر الزرعوني رئيس جمعية الإمارات للمسالك البولية رئيس المؤتمر، أهمية المؤتمر الآسيوي الذي ستستضيفه دبي لأول مرة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط كونه يجمع أكبر عدد من أطباء المسالك البولية العالميين، لافتاً إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات في كافة التخصصات الدقيقة في مجال الكلى والجهاز البولي والتقنيات الحديثة في جراحات المسالك البولية.

وقال الدكتور ياسر السعيدي رئيس المكتب العلمي بجمعية الإمارات للمسالك البولية، أمين سر الرابطة العربية لجراحة المسالك البولية واستشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين إن المؤتمر استقبل 1000 ورقة عمل وبحث، سيتم استعراض معظمها في جلسات منفصلة لتشجيع الكوادر الطبية على البحث والنشر العلمي إضافة إلى عقد 14 ورشة عمل للتدريب والعمل والممارسة باستخدام أحدث التقنيات الحديثة مثل الروبوتات والتقنية الحديثة في المسالك البولية.

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