«كهرباء دبي» تكرّم 223 موظفاً نالواجوائز «نجوم ديوا» 2023

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضمن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لترسيخ أسس التميز المستدام، كرّم معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 223 موظفاً متميزاً، فازوا بجوائز «نجوم ديوا» 2023. وحضر حفل التكريم الذي عُقد في فندق بلازو فيرساتشي دبي، النواب التنفيذيون للرئيس، ونواب الرئيس، وعدد من مسؤولي الهيئة.

في كلمته، خلال حفل التكريم، أشار معالي الطاير إلى أن جوائز «نجوم ديوا» تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز ثقافة التميز، وتوفير بيئة تشجع التنافس الإيجابي، وتحفز الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم وتشجعهم على المشاركة الفاعلة في ترسيخ أسس الإبداع والابتكار، انسجاماً مع رؤية رائد التميز، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

استراتيجيات

وقال معالي الطاير: «يمثل التميز بالنسبة لنا برنامج عمل يومي، يتم تنفيذه وفق استراتيجيات وخطط محددة، حيث نجحنا في مأسسة ثقافة التميز، في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام، لتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام، وجوائز نجوم ديوا دليل على التزامنا الثابت بتكريم الأفراد والمشاريع والمبادرات المتميزة، التي قدمت مساهمات كبيرة في مجالات الكهرباء والمياه والاستدامة، حيث تهدف الجوائز إلى تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة لموظفي الهيئة، وتقدير جهودهم، وترسيخ ثقافة التميز، بهدف رفع الكفاءة الفردية، وتطوير الأداء المؤسسي في جميع العمليات، وعلى المستويات التنظيمية كافة، في إطار منظومة التميز التي تهدف إلى تحديد أساليب واضحة لتقدير أداء الموظفين، وتحفيز الطاقة الإيجابية لدى الأفراد وقطاعات العمل في الهيئة».

شملت قائمة الفئات التي تم تكريمها «التميز الوظيفي» و«التميز الإداري»، و«القطاع الأفضل تحقيقاً لأسعد بيئة عمل»، و«جائزة الصحة والسلامة»، وجائزة «شارك» للمعرفة، و«أفضل موصل كابلات» و«خريجي برنامج إعداد خبراء المجال والتميز».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز