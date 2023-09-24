سلطان النعيمي يطّلع على إنجازات إدارة التحريات في شرطة عجمان

المصدر: (عجمان - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بتميز الأداء في إدارة التحريات والمباحث الجنائية من خلال تعزيز التحول الذكي وتوظيف خصائص الذكاء الاصطناعي في البحث والتحري في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والأمان في إمارة عجمان.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للإدارة تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي، وتعزيزاً لعملية إدارة الموارد والدعم، بحضور العقيد أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ونائبه المقدم محمد بن يافور الغفلي، وعدد من الضباط وصف الضباط بالإدارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز