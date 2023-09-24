فارس المزروعي يزور مهرجان ومزاد ليوا للتمور

المصدر: (الظفرة - وام)

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زار اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، فعاليات ومسابقات الدورة الثانية من مهرجان ومزاد ليوا للتمور، والذي يستمر في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة حتى 24 سبتمبر الحالي، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

واطلع على أجنحة الجهات الراعية والداعمة للمهرجان، والشركات المحلية والأجنبية والمحلات الزراعية والمصانع المشاركة، وتعرف على ما تقدمه من منتجات النخيل والتمور والصناعات المرتبطة بها، وآخر التطورات الزراعية والأبحاث في مجال النخيل والزراعة بشكل عام.

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