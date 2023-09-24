«زايد العليا» تتبنى نشر لغة الإشارة للصم بين أفراد المجتمع

المصدر: أبوظبي- وام

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تنفذ مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مبادرة بمناسبة اليوم الدولي للغات الإشارة، الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام وتحت شعار «لغة عالمية نتحدثها بأناملنا»، سعياً من المؤسسة لنشر لغة الإشارة الإماراتية بين جميع أفراد المجتمع، وحرصاً على نشر الطريقة الوحيدة لتسهيل التواصل مع فئة الصم وذلك بالتعاون مع كليات التقنية العليا بمشاركة الطلاب والكوادر الوظيفية، بهدف التعريف بالصم وثقافتهم وتشجيع الأشخاص الأسوياء بمختلف فئاتهم العمرية لتعلم واستخدام لغة الإشارة.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي لاستخدام لغة الإشارة والتعريف بفئة الصم، وتعزيز النمو الذهني والشفوي والإشاري لأصحاب القدرات الخاصة منهم، ودعم وحماية هويتهم اللغوية وتنوعهم الثقافي ومستخدمي لغة الإشارة الآخرين، إضافة إلى مساعدتهم على الإندماج في المجتمع، والعمل على تطور علاقاتهم الاجتماعية والمعرفية والثقافية، فضلاً عن الحد من الضغوط الداخلية والنفسية التي تصيب من يعانون من عدم الكلام والسمع.

توثيق

ويجري تنفيذ وتوثيق المبادرة بالتنسيق والتعاون مع إدارة الكليات بمشاركة الطلاب والكوادر الوظيفية وذلك بهدف التعريف بالصم وثقافتهم وتشجيع الأشخاص العاديين بمختلف فئاتهم العمرية لتعلم واستخدام لغة الإشارة للصم.

وأكدت شيماء الحنكي مدير مشروع الإعاقة السمعية بمؤسسة زايد العليا أن أصحاب الهمم المشمولين برعاية المؤسسة ولاسيما من فئة الصم يتمتعون بأفضل سبل الرعاية والعناية تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

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