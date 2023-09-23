الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة شرقاً وشمالاً.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:21، والجزر الأول عند الساعة 02:28.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:45، والمد الثاني عند الساعة 05:29، والجزر الأول عند 09:21، والجزر الثاني عند الساعة 21:51.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 27 90 20

دبي 43 28 80 30

الشارقة 42 24 75 25

عجمان 41 25 90 30

أم القيوين 41 25 85 30

رأس الخيمة 41 26 80 30

الفجيرة 37 27 85 30

العـين 40 28 55 15

ليوا 43 27 90 10

الرويس 39 25 90 25

السلع 40 25 55 10

دلـمـا 40 27 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 39 26 90 35

أبو موسى 39 26 90 35.

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