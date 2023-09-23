"دبي ميد" دور متميز في دعم علاج الامراض الجلدية والتجميل

المصدر: البيان

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تشارك "دبي ميد" الشركة الرائدة في مجال توزيع الأدوات والأجهزة الطبية والتي تتخذ من دبي مقرا رئيسيا لها، في مؤتمر الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل "ميدام2023 " في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض ويختتم أعماله يوم غد الأحد..

وأكد صافي رجب المدير التنفيذ للشركة أهمية الحدث كونه يمثل منصة وفرصة لبناء علاقات مفيدة ومثمرة مع الأطباء والشركات المتخصصة، لافتا الى أن المؤتمر يعد مناسبة مميزة يلتقون عبرها مع أطباء الجلدية وخبراء التجميل من جميع أنحاء المنطقة والعالم. ما يتيح لهم عرض منتجاتهم الحديثة والمبتكرة والتفاعل مع محترفي المجال.، مؤكدا ثقته في إسهام المؤتمر الذي يشاركون فيه للعام الثامن على التوالي في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والأفكار والمعرفة في مجال الطب والجمال.

وقال: إن الشركة التي تأسست عام 2016 متخصصة في تزويد المراكز والمستشفيات بأحدث ما توصل اليه الطب من أجهزة وعلاجات في مجال التجميل ومكافحة علامات الشيخوخة وتقليل التصبغات ، علاوة على تدريب الأطباء وتأهيل الكوادر على استخدام تلك المعدات ، مشيرا الى أن عملهم اتسع من ناحية الحيز الجغرافي لتتجاوز حجم تعاقداتهم 12 شركة عالمية منها شركة جالديرما السويدية ..

وأوضح أن الشركة افتتحت مستودعها الطبي في عام 2020 بدبي ، موضحاً أنهم من أوائل الشركات التي حرصت وعملت على تسويق أحدث المنتجات في السوق الممحلي ، ومنها منتجات خاصة بمكافحة الشيخوخة تم اعتمادها من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.

واستعرض رجب أحدث أجهزتهم التي يتم عرضها في الأسواق وهو جهاز “سوف وايف" الخاص بشد البشرة ومعالجة الترهلات واثار حب الشباب، والحاصل على 26 براءة اختراع، والذي يعد أحد أهم الاختراعات العلمية وتم تزويد 10 مراكز وعيادات به، لافتا الى أن الإمارات هي اول دولة في الشرق الأوسط تستخدمه في عياداتها ومراكزها.

وقال: إنه لديهم تعاون تجاري في الوقت الحالي مع شركة جالديرما السويدية وتم على صعيد رسمي من خلال تعاقدات عدة لتوزيع منتجات هذه الشركة العالمية ومنها منتج خاص بتحفيز الكولاجين الطبيعي، مؤكداً أن الإمارات تشكل منصة هامة لكاقة المعنينن في القطاع لتطوير وتوسعة رقعة انتشارهم ..

يذكر أن دبي ميد تعد من الشركات الرائدة في مجال توزيع الأدوات والأجهزة الطبية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. وتتعدى رؤيتها تأمين وتوزيع للأجهزة الطبية حيث تذهب إلى أنها تقوم بدراسات استباقية مع شركائها من الشركات المتخصصة لتأمين الحلول الجمالية والطبية.

ويعد مؤتمر "ميدام " للأمراض الجلدية والتجميل اكبر تجمع إقليمي ومن ضمن اكبر المنصات العالمية لتقديم أحدث المستجدات في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل واستعراض التقنيات والخبرات وآخر الابتكارات من جميع أنحاء العالم ويشارك فيه 214 متحدثا في تخصص الامراض الجلدية والتجميلية كما يعد "ميدام " منصة عالمية لتقديم أحدث المستجدات في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل واستعراض التقنيات والخبرات وآخر الابتكارات من جميع أنحاء العالم .

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