عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية في نيويورك

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

فقد التقى سموه، معالي جواو غوميز كرافينيو وزير خارجية البرتغال، ومعالي حاجة لحبيب وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية بمملكة بلجيكا، ومعالي توبياس بيلستروم وزير خارجية مملكة السويد، ومعالي روجيليو مايتا وزير خارجية بوليفيا، ومعالي كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، ومعالي أوليفيا روامبا وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين بالخارج في جمهورية بوركينا فاسو، ومعالي جيجي اودونجو وزير الشؤون الخارجية في جمهورية أوغندا، ومعالي دينيس مونكادا وزير خارجية نيكاراغوا، ومعالي دمقي مكونن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، ومعالي كانديا كاميسوكو كامار وزيرة الدولة ووزيرة الخارجية والتكامل الإفريقي والمغتربين في جمهورية كوت ديفوار.

وبحث سموه، خلال اجتماعاته مع أصحاب المعالي الوزراء، عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها التنمية المستدامة وتغير المناخ.

وتعرف الوزراء، على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، مؤكدين جدارة دولة الإمارات في قيادة العمل المناخي العالمي في ظل جهودها ومبادراتها العالمية الرائدة والمبتكرة في هذا الملف وعلى صعيد تبني حلول الطاقة المتجددة والنظيفة.

كما ناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وأصحاب المعالي وزراء الخارجية، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلوا وجهات النظر بشأنها، وبحثوا التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وأكد سموه، حرص دولة الإمارات على استثمار كافة الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي لانا نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة محمد عيسى بو شهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

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