«دبي الرقمية» شريك استراتيجي في قمة «نكست تك 2023»

المصدر: دبي - نورا الأمير

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شاركت هيئة دبي الرقمية كشريك حكومي استراتيجي لقمة «نكست تك 2023» NextTech 2023، ومجلة إدارة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الجهة المنظمة للقمة، والتي عقدت أخيراً في دبي وشارك فيها أكثر من 400 من قادة صناعة الأعمال والتكنولوجيا العالميين، وذلك لغايات تبادل الخبرات والمعارف حول التقنيات الحديثة، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وكيفية الوصول إلى حلول آمنة.

وجمعت قمة NextTech القادة العالميين والإقليميين الذين تناولوا أثر التكنولوجيا التوليدية للذكاء الاصطناعي، والعوالم الافتراضية، والدفع الرقمي عبر كل القطاعات. وناقشوا أثر التقنيات الناشئة التي تقف على الجبهة الأمامية للثورة الرقمية المقبلة.

وأكدت الدكتورة موزة سويدان المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في هيئة دبي الرقمية أهمية تواجد الهيئة في هذه القمة كشريك حكومي، مشددة على ضرورة تكاتف جهود المتخصصين وصناع القرار لمناقشة التحديات الماثلة، وإيجاد الحلول التي تواكب التطورات التقنية المتلاحقة، خصوصاً فيما يتعلق باستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخصوصية البيانات، مشيدة بالتوصيات النوعية التي أعلنتها القمة، والتي تتضمن تحقيق التوازن بين استخدام وتوظيف التقنيات ومعالجة الثغرات الخاصة بالخصوصية والأمن، مؤكدة أهمية وعي الشركات بالمخاطر التقنية بحسب طبيعة المجال الذي تعمل فيه ووضع أطر لهذه المخاطر، لافتة إلى ضرورة العمل بشكل وثيق مع متخصصين لسد الثغرات وتشكيل فرق استجابة ممكنة معرفياً ورقمياً للتدخل وقت المخاطر.

تحديات

وقالت إنهم ناقشوا تحديات الحفاظ على الخصوصية وضوابط، وأطر استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أهمية التباحث مع خبراء عالميين في قضايا مشتركة وصولاً إلى حلول وأفكار ومبادرات تخدم المجتمعات، وذكرت الدكتورة سويدان أنهم يركزون حالياً على تقنيات الذكاء الاصطناعي وسبل الاستثمار الآمن فيه وإيجاد حلول عملية لأي تحديات، منتهية بالقول في الحالات جميعها، يتطلب المنظور الاستراتيجي الانخراط في مواجهة التحديات العالمية المقبلة بشكل جماعي. هذا وناقش المشاركون في القمة التي جمعت القادة العالميين والإقليميين على مدار يوم كامل مستقبل صناعة الأعمال والتكنولوجيا وسبل الاستفادة من التقنيات ومجابهة التحديات والثغرات.

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