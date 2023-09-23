محمية المرموم في دبي تستضيف المخيم الكشفي العربي 15 ديسمبر

المصدر: (الكويت - وام)

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استعرض اجتماع على هامش الملتقى الكشفي العربي الدولي في الكويت الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات المخيم الكشفي العربي الـ 33 المقرر إقامته بمحمية المرموم في إمارة دبي خلال الفترة من 15 إلى 25 ديسمبر 2023. واختتمت لجنة الشباب في جمعية كشافة الإمارات مشاركتها في الملتقى «إبداع وابتكار» بالكويت من 17 إلى 22 سبتمبر الجاري بمشاركة 100 شاب وشابة من الإقليم العربي والإقليم الأفريقي والإقليم الأوروبي.

واشتمل الملتقى على ورش عمل في مجالات متعددة مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتخطيط التنمية الشخصية.

وأكدت خديجة الحمادي عضو مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات رئيسة لجنة الشباب، أن مشاركة الشباب الكشفي بشكل عام في الملتقى، فرصة للتعرف على التكنولوجيا الحديثة لدى الدول الأخرى والاستفادة منها في الحركة الكشفية الإماراتية.

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