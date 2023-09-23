المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية عن إطلاق مشروع أطلس الاتحاد؛ الأول من نوعه على مستوى الدولة، بهدف إتاحة المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية الموثوقة لكل أفراد المجتمع والجهات الاتحادية والحكومية والخاصة والقطاعات الحيوية في الدولة، للاستفادة منها والمساهمة في تعزيز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً حيوياً.

ويوفر أطلس الاتحاد قاعدة بيانات متكاملة لتمكين الجهات من إجراء البحوث العلمية والدراسات ذات الصلة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وإطلاق المبادرات والمشاريع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز