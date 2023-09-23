إطلاق برنامج «الزمالة التقنية للشباب العربي» 5 أكتوبر

المصدر: دبي - أحمد يحيى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يطلق مركز الشباب العربي البرنامج التدريبي للشباب المشاركين في برنامج «الزمالة التقنية للشباب العربي»، الذي سيبدأ من 5 إلى 27 أكتوبر المقبل افتراضياً، ومن 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبلين حضورياً، وذلك من خلال تنظيم محاضرات وورش تدريبية، وندوات ومقابلات، يقدمها أبرز خبراء المجال بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والعالميين.

ويهدف برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي إلى تعريف‭ ‬و‭‬تحديد‭ ‬المعطيات‭ ‬اللازمة لتكوين قيادات عربية شابة في مجال التقنيات الرقمية والتكنولوجيا، وإعداد جيل من الشباب العربي القادر على رصد المهارات المستجدة فيها، إلى جانب توفيره منصة تطويرية تدريبية للشباب العربي، بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، وإتاحة الفرصة لهم للتعلم والاطلاع على تجارب مجموعة من أهم الخبراء في مجال التقنيات الرقمية والتكنولوجيا، الذين يسعون بإسهاماتهم في تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم للمنافسة والتميز والإبداع في ميادين العمل والبحث والتطوير التكنولوجي.‬‬‬‬ ويقدم البرنامج تجربة فريدة من نوعها من خلال المنصة التي ستجمع بين الثقافة التكنولوجية الصحيحة، والممارسة العملية التي يستطيع الشباب العربي من خلالها بناء وسد فجوة المهارات الرقمية في مختلف مجالات البرنامج، إضافة إلى ربط نخبة من الشباب المميز في هذا المجال بقادة هذا القطاع، وأبرز المؤثرين فيه، وفتح عشرات الفرص أمامهم، والاحتفاء بالمبدعين منهم والتعريف بهم.

تحوّل تكنولوجي

وتستطيع الأجيال الجديدة من الشباب العربي مواكبة التحولات التكنولوجية الجديدة الهائلة، التي تتسارع وتيرة نموها بشكل كبير، وتواصل نمو معدلاتها خلال العقد الحالي، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وتوجهات التوأمة الرقمية للمؤسسات والشركات والمدن، في فضاء الواقع الافتراضي والممتد والغامر والميتافيرس، بينما يعد الشباب الكفاءات الأبرز والأكثر تحفزاً لقيادة هذه التحولات والفرص في اقتصادات ومجتمعات المستقبل.

ويسعى هذا البرنامج النوعي لتمكين الشباب من أداء الدور الريادي الذي يستحقونه في تصميم المستقبل الذي تكون فيه التكنولوجيا وتطبيقاتها في خدمة الناس، بينما المنتسبون مدعوون لنقل المعرفة النظرية والعملية التي سيكتسبونها إلى أقرانهم، لتعزيز قدرات التحول الرقمي في مجتمعاتهم وأوطانهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز