60 مقابلة ضمن «مواهب المستقبل» ومبادرة «رواد» في بلدية دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرت بلدية دبي أكثر من 60 مقابلة فورية للمتقدمين إلى برنامجها «مواهب المستقبل» للابتعاث الدراسي، ومبادرة «رواد» لتأهيل حديثي التخرج، وذلك خلال فعاليات «معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023»، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي بين 19 و21 سبتمبر الجاري.

وقالت عائشة الحمادي، مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي: حرصنا من خلال مشاركتنا في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023، على استعراض الفرص الوظيفية المتاحة ضمن مجالات عمل بلدية دبي، واستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب البشرية الإماراتية، وتشجيع الشباب الإماراتي على بدء مسيرتهم المهنية ودعمهم، بما يعزز مستهدفات ملف خطة وسياسة التوطين في إمارة دبي.

وعلى ضوء ذلك أجرينا أكثر من 60 مقابلة فورية مع متقدمين لبرنامج «مواهب المستقبل»، ومبادرة «رواد»، اللتان أطلقتهما بلدية دبي ضمن جهودها لتوفير الفرص للجامعيين ورفع قدراتهم ومهاراتهم، عبر تبنّيهم وتدريبهم وتطوير خبراتهم العملية في مجالات فنية ومهنية مساندة للبلدية.

برنامج رائد

ويُعدّ برنامج «مواهب المستقبل» للابتعاث الدراسي، أحد البرامج الرائدة التي أطلقتها بلدية دبي خلال العام الجاري، حيث يهدف إلى جذب واستقطاب طلبة الجامعات من مواطني دولة الإمارات في عدد من التخصصات العلمية المطلوبة في سوق العمل الداعمة لمجالات عمل البلدية.

أما بالنسبة لمبادرة «رواد» لتأهيل حديثي التخرج التي أطلقتها البلدية لتتبنى من خلالها الطلبة المتخرجين حديثاً من المؤسسات التعليمية المعتمدة. المبادرة تهدف لتدريب الطلبة وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات والقدرات والمعارف ضمن المجالات الفنية والمهنية بالبلدية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتجربة العملية الميدانية والاحتكاك المباشر مع مواقع العمل ومحيطه، وتنمية مهارات التعامل مع الآخرين بروح الجماعة، وتعزيز القيم المؤسسية الأساسية كالتنافسية والاستباقية والإيجابية والمشاركة.

وتوفر «رواد» عدداً من المجالات للخريجين الجامعيين تضم؛ المجالات الهندسية في تخصصات المدنية، والمعمارية، والكهربائية، والصناعية، وتقنية المعلومات، والصرف الصحي، والبيئة، إضافةً إلى المجالات الإدارية التي تشمل؛ الموارد البشرية، وإدارة المالية بأنواعها، التسويق والعلاقات العامة، الاتصال الجماهيري والإعلام، والقانون، والجَودة، وإدارة أعمال، والعلوم الإدارية.

كما تتضمن المبادرة مجالات فنية في تخصصات التقنيات الحيوية، وعلوم الكيمياء، والصحة البيئية، وعلوم البيئة البحرية، وعلوم الصحة المهنية، وسلامة الغذاء، والتغذية، والصناعات الغذائية، والمسح الجيوديسي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز