بحث التعاون البرلماني بين الإمارات وأستراليا

المصدر: (دبي - البيان)

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التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، وفداً من لجنة الصداقة البرلمانية الأسترالية الإماراتية في برلمان أستراليا برئاسة السيناتور أندرو ماكلاكلان نائب رئيس اللجنة.

حضر اللقاء أعضاء مجموعة لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية كل من ميرة سلطان السويدي رئيسة المجموعة، ومروان عبيد المهيري نائب رئيس اللجنة، وسارة محمد فلكناز، أعضاء المجلس، وعبدالله علي السبوسي سفير دولة الإمارات لدى استراليا. وبحث اللقاء سبل تعزيز وتوطيد العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأسترالي.

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