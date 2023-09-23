«تدوير» تستهدف إنارة 52 ألف منزل بطاقة من النفايات

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

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تعمل شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) على بناء محطة لتحويل النفايات إلى مصدر متجدد للطاقة، وذلك بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات والتي من المتوقع أن تبلغ قدرة المعالجة للمحطة 900 ألف طن من النفايات لتساهم في خفض 1.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما ستساهم الطاقة المولدة باستخدام هذه التقنيات المبتكرة في توفير الكهرباء لحوالي 52.500 منزل في إمارة أبوظبي.

وأوضحت «تدوير» في الحلقة الأولى من سلسلة حوار الاستدامة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة هي عملية تحويل النفايات إلى مصدر متجدد للطاقة مثل الكهرباء أو الحرارة أو الوقود، وذلك من خلال تقنيات مختلفة مثل الاحتراق والهضم اللاهوائي أو تحويل النفايات إلى غاز، وأكدت أن تحويل النفايات إلى مصدر متجدد للطاقة استراتيجية فعالة تعتمد على آلية محددة تبدأ من جمع وفرز النفايات البلدية الصلبة، وحرق النفايات بدرجة حرارة تزيد على 850 درجة مئوية، مما يؤدي إلى توليد الحرارة ومن ثم تحويلها إلى بخار لتشغيل التوربينات وإنتاج الكهرباء، إذ يمكن للطن الواحد من النفايات البلدية الصلبة أن يولد ما يصل إلى 700-550 كيلوواط في الساعة من الكهرباء.

وأشارت «تدوير» إلى أن هذا المشروع المستدام يعود بالفائدة على البيئة، وذلك من خلال تحويل النفايات بعيداً عن مطامر النفايات، وهو ما يسهم في الحفاظ على الأراضي.

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