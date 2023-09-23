«دبي القضائي» يدعو للمشاركة في مسابقة أبحاث المستقبل

المصدر: (دبي - البيان)

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دعا معهد دبي القضائي القانونيين والباحثين والأكاديميين للمبادرة في تقديم أبحاثهم ودراساتهم المبتكرة والطموحة ضمن مسابقة «أبحاث المستقبل» التي أطلقها المعهد أخيراً كمنصة فريدة لعرض أفكارهم وإسهاماتهم في صياغة مستقبل أكثر عدالة وشمولاً وانسجاماً مع أحدث التقنيات والممارسات العالمية، وذلك في فرصة استثنائية للمساهمة في تشكيل الرؤية المستقبلية للقطاعين القانوني والقضائي في دبي ودولة الإمارات.

وينتهي موعد استقبال الطلبات المشاركة بتاريخ 31 أكتوبر 2023، على أن ترسل الملفات عبر البريد الإلكتروني Research@dji.gov.ae، وذلك في إطار فئتين، الأولى فئة الكتب، ضمن سلسلة الدراسات والبحوث، والثانية فئة البحوث العلمية، ضمن المجلة المحكمة.

ويؤكد معهد دبي القضائي التزامه الراسخ تجاه إشراك العنصر البشري في مسيرة تعزيز البيئة التشريعية والقانونية باعتباره محور عمل الحكومات، ومساهماً رئيسياً في استدامة البنية التحتية المنافسة عبر تقديم أفكار ومبادرات أصيلة ومبتكرة تتعامل مع قضايا معاصرة.

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