إنقاذ حياة مريضة في دبي أصيبت بـ 3 جلطات

المصدر: (دبي - البيان)

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نجح فريق طبي بدبي في إنقاذ حياة مريضة تبلغ 47 عاماً، وصلت مستشفى التداوي في حالة حرجة نتيجة إصابتها بـ3 جلطات في وقت واحد، كادت تودي بحياتها. وقال الدكتور ساهر عرعور، استشاري جراحة الأوعية الدموية في مستشفى التداوي: إن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل مريضة تعاني آلاماً شديدة في الصدر، وارتفاعاً في درجة الحرارة، ونقصاً في مستوى الأكسجين بالدم، فتم إخضاعها على الفور للفحوصات الطبية اللازمة باستخدام تقنيات متطورة، ليتبين إصابتها بجلطات دموية موزعة على جسدها، تهدد حياتها، وتحتاج إلى قسطرة عاجلة.

وأضاف: «أظهرت الفحوصات الطبية إصابة المريضة بتجلط في الأوردة العميقة في الطرف السفلي والبطن، إضافة إلى تجلط في الشرايين الرئوية، وعلى الفور تم تحويلها إلى وحدة العناية المركزة، وتحضيرها لإجراء قسطرة تحت الأشعة لاستخراج الجلطات، وإنقاذ حياتها في أسرع وقت».

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