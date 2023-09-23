«إسلامية دبي» تكرّم الفائزين بفئات جائزة التميز

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الفائزين بفئات جائزة التميز للدورة (18) لسنة 2023، وذلك في حفل نظمته الدائرة في مسرح الدائرة في الممزر.

وأكد الدكتور حمد ابن الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام أن التميز نهج إمارة دبي وأسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأن الدائرة ملتزمة تطبيق ونشر التميز والتنافسية، ليس عبر وحداتها التنظيمية فقط، وإنما أيضاً عبر المؤسسات الخيرية والإسلامية والمراكز المرخصة في الإمارة، كما قدم التهنئة لجميع الفائزين في هذه الدورة، وعبر فيها عن شكره للقائمين والمنظمين للجائزة على مدار 18 عاماً مضت.

كما أكد الشيباني أن التميز يبقى علامة فارقة وبصمة واضحة، وأننا جميعاً في حكومة دبي نعمل لإسعاد المجتمع، ونحرص على أن نبتكر خدمات تفوق توقعات المتعاملين.

تكريم فئات التميز

وتناول الحفل العديد من فئات التكريم ومنها تكريم الفئات المؤسسية، وحصدت جمعية بيت الخير المركز الأول لفئة المؤسسة الخيرية الرائدة، كما حصد مركز رياض الصالحين الإسلامي المركز الأول مناصفة مع مركز السلام الإسلامي لفئة المؤسسة الإسلامية الرائدة، وفاز مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم بالمركز الأول لفئة المركز الإسلامي الرائد.

أما في فئة الوحدة التنظيمية الرائدة في الدائرة لسنة 2023، فقد فازت إدارة البحوث من قطاع الشؤون الإسلامية، ومن جانب آخر فاز مشروع مركز عمليات المساجد في قطاع شؤون المساجد بالمركز الأول مناصفة مع مشروع المعرفة المستدامة في قطاع الشؤون الإسلامية وذلك لفئة أفضل مبادرة أو مشروع مبتكر.

كما فاز «حي رمضان - إكسبو دبي» بالمركز الأول مناصفة مع مبادرة بيتي في قطاع العمل الخيري، وذلك لفئة أفضل شراكة مبتكرة.

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