«ميدام 2023» يستعرض أحدث الأجهزة التجميلية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكدت جهات مشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2023» الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض، ويختتم أعماله يوم غدٍ الأحد أن المكانة الدولية التي تحظى بها إمارة دبي وحرصها على استقطاب وإقامة مثل هذه التجمعات المحلية والعالمية جعلت منها منصة حيوية ومهمة للكوادر الطبية والمختصين لنقل وتبادل الخبرات الطبية وأحدث المستجدات العلمية.

وقالوا إن المؤتمر فرصه مهمة لتسليط الضوء على أحدث الأجهزة والأساليب العلاجية والتجميلية، وتشجيع التنسيق والاستثمار في مجال الجراحات والعلاجات التجميلية، وتبادل الخبرات بين الدول بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة»، معتبرين «ميدام» فضاءً مهماً لاستعراض أحدث الأساليب العلاجية والتجميلية، إضافة إلى طرح الأجهزة المتطورة، ليكون بمثابة منصة للوصول إلى الأسواق المختلفة في جميع أنحاء المنطقة.

تبادل المعارف

وتشارك جامعة نزوى من سلطنة عمان في النسخة الثامنة من المؤتمر، حيث أكد الدكتور محمد عبدالله أن استضافة دبي لأعمال المؤتمر والمشاركة الكبيرة فيه تعززان من موقعها كمركز مهم وحيوي لاستقطاب المتخصصين، لا سيما في مجال الطب التجميلي، مشيراً إلى أن مشاركتهم ببعض المنتجات هي خلاصة دراسات وبحوث علمية وكلها متعلقة باللبان العماني ودوره في علاج البشرة.

وقال هيثم عصام من شركة ماريا يعد المؤتمر فرصة ثمينة لكل العاملين والمشتغلين في القطاع الصحي المحلي والإقليمي للاستفادة من الأطروحات والمناقشات التي تتم من خلال المحاضرات العلمية التي تزيد على 220 محاضرة و54 ورشة عمل، مشيراً إلى أنهم يستعرضون من خلال ميدام أحدث أجهزتهم الخاصة بشد البشرة عن طريق تقنية الموجهات فوق الصوتية المركزة، إضافة إلى استخدام موجهات كهرومغناطيسية لعلاج علامات حب الشباب والندوب، لافتاً إلى أن أهمية الجهاز تكمن في كونه بديلاً آمناً عن العمليات الجراحية.

وتحدث كنان إسماعيل من شركة إمداد عن سبب تواجدهم في هذا المحفل الذي قال إن أبرز أهدافه استعراض كل ما هو جديد في مجال جراحة التجميل من التقنيات والأساليب الجراحية والأجهزة، مشيراً إلى أن انعقاد «ميدام» هذا الحدث النوعي يتيح للشركات المتخصصة والأطباء والمتخصصين والمهتمين فرصة للتواصل والتفاعل الإيجابي وتبادل الخبرات والمعارف.

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