«صندوق الوطن» يشارك بقمة العلوم

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك صندوق الوطن في قمة العلوم التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك، ونظم جلسة نقاشية في أبوظبي تحت عنوان «من الملح إلى البناء» تناولت أهمية تفعيل الطاقات البحثية والاقتصادية والبيئية لتصريف الملح على مستوى العالم، وشارك فيها عدد كبير من العلماء والباحثين الدوليين والمهتمين بشؤون البيئة البحرية، وعدد من مسؤولي المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية.

وتحدث في الجلسة التي عقدت في مركز أبوظبي للطاقة وشارك فيها عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد من خارج الدولة شيرين متولي، مديرة الحوار في «Onstage International»، والدكتور محمد عبدالحميد داود، أستاذ بالمركز الوطني لبحوث المياه ومستشار الموارد المائية بهيئة البيئة أبوظبي، والدكتور فيصل المرزوقي، من جامعة خليفة، والدكتور كمال سيليك، من جامعة نيويورك أبوظبي، والدكتور تانيجافيلان أروموغام، من جامعة خليفة.

وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن إن الجلسة التي تابعها العشرات، سواء بالحضور أو عبر تقنية الاتصال المرئي، ناقشت العديد من البحوث المتعلقة بالتقنيات المتبعة لتحلية المياه وكيفية تطويرها، إضافة إلى مفهوم الاقتصاد الدائري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز