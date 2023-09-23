بلدية أبوظبي تسعد كبار المواطنين بمبادرة مجتمعية

المصدر: (أبوظبي ـ وام )

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، مبادرة مجتمعية بعنوان «أنتم الخير والبركة»، لزيارة عدد من كبار المواطنين في منطقة ربدان بمنازلهم، بالتعاون مع مستشفى برجيل - أبوظبي، وبنك أبوظبي الأول، ونادي الوحدة الرياضي، وذلك تقديراً وتعزيزاً لمكانتهم في المجتمع.

وهدفت المبادرة إلى إسعاد كبار المواطنين وتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي، والحفاظ على الهوية الوطنية، وعلى القيم الدينية والمجتمعية النبيلة والعادات والتقاليد والموروث الإماراتي، وكذلك تعزيز قيم التكافل والترابط والتراحم بين فئات وشرائح المجتمع كافة.

وتم خلال الزيارات المتعددة، التي أقيمت ضمن المبادرة، تبادل أطراف الحديث مع كبار المواطنين والتعرف على تجاربهم الحياتية والعملية والتزود من خبراتهم لنشرها ونقلها إلى أفراد المجتمع كي تستفيد منها الأجيال الناشئة والقادمة.

كما حرصت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بمركز بلدية مدينة زايد، والشركاء الاستراتيجيين المشاركين في المبادرة، على تكريم كبار المواطنين الذين تمت زيارتهم وتقديم الهدايا لهم لإسعادهم ورسم البسمة على وجوههم، تقديراً لمكانتهم وتعبيراً عن منزلتهم في قلوب أفراد المجتمع.

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