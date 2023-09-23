«إيدج» توسّع حضورها في شرق أوروبا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة إيدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أمس، عن توقيع اتفاقيتي شراكة منفصلتين مع شركاء رئيسيين في بلغاريا.

وقد أبرمت إيدج اتفاقية شراكة مع TBS Ltd، وهي شركة تجارية دولية توفر مجموعة من الحلول التكنولوجية الأكثر ابتكاراً وتقدماً في العالم لضمان الأمن في الأرض والجو والفضاء، وشركة Samel-90، التي تقوم بتصنيع مجموعة واسعة من معدات وأنظمة الاتصال الإلكترونية عالية الأداء.

استكشاف

وتمت مراسم التوقيع خلال زيارة قام بها وفد مجموعة «إيدج» إلى بلغاريا، التقى خلالها ممثلو الإدارة العليا في «إيدج» عدداً من كبار الشخصيات المحلية والشركاء، ما أتاح للمجموعة فرصة عرض قدراتها واستكشاف آفاق التعاون وتوسيع نطاق حضورها في منطقة أوروبا الشرقية.

وقال عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام في إيدج: «تمثل اتفاقيات التعاون خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية نمو إيدج المستدام، وذلك بالتزامن مع تحقيق هدف إيدج فيما يخص عقد شراكات عالمية تحقق منفعة متبادلة وتدعم تطوير القدرات الدفاعية. وبدورنا نتطلّع إلى رؤية الأثر الذي سيحققه إبرام هذه الشراكات القيمة على صعيد توسيع نطاق حضور المجموعة في بلغاريا ومنطقة أوروبا الشرقية».

نقل المعرفة

وبموجب الشراكة، ستتعاون TBS و«إيدج» من خلال توسيع نطاق التجارة الدولية، إلى جانب نقل المعرفة، وتعزيز آليات البحث والتطوير في مجال تقنيات علوم الفضاء، والأمن السيبراني، والاتصالات، واقتناء المركبات البرية.

حلول

وبموجب الاتفاقية مع Samel-90، سيقوم الطرفان بتحديد الفرص التجارية ضمن مجالات إلكترونية متعددة. وتتخصص Samel-90 حالياً في منتجات مثل حلول التشويش، ومعدات المراقبة، والأدوات والأجزاء الميكانيكية، ومكونات الأقمار الصناعية.

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