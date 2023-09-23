أبوظبي تستضيف ملتقى اتحاد المستشفيات بمشاركة إقليمية وعالمية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تستضيف العاصمة أبوظبي فعاليات ملتقى اتحاد المستشفيات العربية السنوي الرابع والعشرين والذي يقام في يومي 25 و26 سبتمبر من سنة 2023 في فندق كونراد أبوظبي، أبراج الاتحاد، وذلك بتنظيم من اتحاد المستشفيات العربية وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي دائرة الصحة أبوظبي، ويحمل الملتقى هذا العام عنوان «قيادة مستقبل الرعاية الصحية:

استدامة، تحول، تعاون» وستغطي فعالياته جملة من الموضوعات ومن ذلك قيادة المستشفيات العربية نحو التحول والاستدامة والقيادة والصحة الرقمية والابتكار وغيرها ويناقشها نخبة من الخبراء العالميين والعرب بهدف المضي قدماً بمستقبل قطاعات الرعاية الصحية في المنطقة.

ويشارك في الفعاليات 50 متحدثاً من 12 دولة من أنحاء العالم، وبحضور العديد من وزراء الصحة العرب، ومشاركتهم في جلسات الحوار الأولى والثانية والثالثة، إذ سيطرحون أفكارهم ومناقشاتهم وتجاربهم في موضوعات عديدة تتمحور في مفهوم الصحة للجميع. وسيشارك نخبة من رؤساء هيئات صحية عربية، ومسؤولون حكوميون عرب، وممثلون عن جامعة الدول العربية، وصناع القرار الرئيسون في قطاع الرعاية الصحية من مؤسسات كبرى وشركات عالمية.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيلة دائرة الصحة – أبوظبي: نعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في اتحاد المستشفيات العربية لاستضافة العاصمة أبوظبي هذا الحدث الصحي المهم، الذي سيجمع نخبة من صنّاع القرار والمختصين في الرعاية الصحية لبحث سبل المضي قدماً في القطاعات الصحية في المنطقة، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة ونواصل في أبوظبي التركيز على تمكين العمل الجماعي والتشاركي في الرعاية الصحية انطلاقاً من إيماننا بأهمية تكاتف الجهود وترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.

وقالت اليس يمين بويز المديرة التنفيذية لاتحاد المستشفيات العربية المتحدثة الرسمية باسمه: يواصل اتحاد المستشفيات العربية جهوده الراسخة بالإضاءة على القطاعات الصحية المتميزة عربياً، وقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات عموماً واحدٌ من هذه القطاعات الذي يؤدي دوراً رئيساً، وقد أعطانا أمثلة عديدة يحتذى بها في التميز سواء عبر النظام الصحي المعتمد، ونوع وجودة الخدمات الصحية وتميز وتقدم المؤسسات الصحية الفريدة المطابقة لأعلى معايير الجودة عالمياً.

وسيشارك في الملتقى وفود عربية ممثلة في صناع السياسات ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة وأطباء وإداريين وعاملين في قطاع الصحة والاستشفاء من دول عديدة من المنطقة وغيرها. وسيتضمن الملتقى في اليومين معرضاً متخصصاً يفسح المجال أمام مقدمي الخدمات بعرض آخر خدماتهم المتميزة في قطاع الرعاية الصحية.

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