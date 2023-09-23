8.5 ملايين درهم مساهمات «تعاونية الاتحاد» المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت تعاونية الاتحاد عن حجم المساهمات المجتمعية التي قامت بها التعاونية منذ بداية العام الجاري 2023 حتى الآن، والتي بلغت أكثر من 8.508 ملايين درهم، مشيرة إلى أنها تعتبر من الجهات الخاصة الأكثر دعماً للقطاعات بالدولة عبر مساهمتها المجتمعية التي تعزز من تواجدها لخدمة المجتمع الإماراتي والمشاركة في دفع عجلة النمو والتطور.

وأشارت إلى أن للتعاونية بصمات واضحة في مساهمتها المجتمعية منذ نشأتها، حيث قامت بدعم قطاعات اجتماعية وصحية وأمنية واقتصادية وخيرية ورياضية، ومشاريع مخصصة للشباب غيرت مفاهيم اجتماعية كثيرة عن دور التعاونيات، لافتة إلى أن التعاونية تؤمن بأن المساهمة المجتمعية تحقق طموحات الدولة ورؤية قيادتها، وتجسد واقعاً ونجاحات لحصد ثقة محلية بلا حدود.

وأوضحت أنها قامت منذ بداية العام الجاري بتقديم الدعم المادي والمجتمعي لجهات عدة منها، أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأعضاء صندوق خليفة لدعم المشاريع ولمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومبادرات محمد بن راشد العالمية (وقف المليار درهم)، ولمؤسسة كوتوبيا للمسؤولية المجتمعية، إضافة إلى تقديمها مكافآت لمنتسبي الخدمة الوطنية من الموظفين، ودعم الجهات الحكومية وشبه حكومية وكبرى المؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية ذات النفع العام، ودعم القيادة العامة لشرطة دبي، وجمعية النهضة النسائية، وغيرها من الفعاليات المجتمعية التي نظمتها التعاونية.

وبينت أن التعاونية تحرص على دعم مختلف المبادرات المجتمعية والبرامج التي تطلقها حكومة دبي في شتى المجالات العلمية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية، وذلك انطلاقاً من القيم النبيلة والموروثة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعلي المسؤولية المجتمعية وروح التعاضد والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

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