اختتام مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم وتكريم الأوائل والمشاركات في الدورة السابعة

المصدر: وام

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اختتمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم فعاليات الدورة السابعة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم خلال حفل أقيم في قاعة مسرح ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي وذلك برعاية وحضور الشيخة حصة بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم والشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة النسائية وسعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية نائبة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية

وحضر الحفل بحضور جمع كبير من سيدات المجتمع والمتسابقات ومرافقاتهن ومديرات مراكز تحفيظ القرآن الكريم وممثلات الجوائز والمؤسسات القرآنية بالدولة.

وافتتح الحفل بتلاوة آي من الذكر الحكيم تلتها المتسابقة عائشة عزة محمد رشيد من جمهورية الهند، ثم ألقيت كلمة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ألقتها سعادة أمينة الدبوس أمين عام جائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة نيابة عن المستشار إبراهيم محمد بوملحه رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن آلكريم، ثم تابع الحضور فيلما تسجيليا عن مسيرة مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم منذ انطلاقتها قبل سبعة أعوام، بعدها استمع الحضور لتلاوات مختارة للمتسابقات، حيث تلت كل من الشيخة عليا بنت سعيد بن مكتوم آل مكتوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسندس سعيد محمد صيداوي من المملكة الأردنية الهاشمية، وهجر المرابط من المملكة المغربية ما تيسر لهن من آي الذكر الحكيم، ثم تابع الحضور دعاءً مسجلا من فضيلة الدكتور سجاد مصطفى كمال الحسن رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية من المملكة العربية السعودية.

بعدها كرمت راعية الحفل الشيخة حصة بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم ترافقها سعادة مريم محمد الرميثي الفائزات بالمراكز العشر الاولى وجميع المشاركات في الدورة السابعة للمسابقة، حيث حققت متسابقة الأردن سندس سعيد محمد صيداوي المركز الأول، وحققت المركز الثاني المتسابقة أمة الرحمن بديع كليب من البحرين، وحققت كل من ياسمين ولد دالي من الجزائر ومصلحة جمال الدين من اندونيسيا وأسماء عبدالرحمن عبدالله عبدالملك من اليمن المركز الثالث مكرر، والمركز السادس كان من نصيب المتسابقة اندي بوصو جترا من السنغال، وحققت المركز السابع مكرر كل من المتسابقة نسيبة حق فائزة من بنجلاديش وعائشة حميد محمد من الكاميرون، أما المركز التاسع فكان من نصيب سمية علي جمعة من تنزانيا، وحققت كل من المتسابقة سميرة نور معلم من فنلندا المركز العاشر مكرر مع المتسابقة نبيلة نانسوبوغا من اوغندا.

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