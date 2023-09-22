الأمن السيبراني يحذر من ثغرات أمنية في منتجات أبل وينصح بتحديث الأجهزة

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المصدر:
  • دبي - وائل زكير
التاريخ:
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حذر مجلس  الأمن السيبراني الإماراتي من وجود  ثغرات أمنية في منتجات أبل .

وكشف أنه رصد ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل، تستهدف أجهزة أيفون 8 وما بعدها، وأيباد ميني الجيل الخامس والأحدث، وأجهزة ماك نظام macOS Monterey وما بعدها، وساعة أبل من الإصدار 4 والأحدث.

ونصح الأمن السيبراني  بتحديث الأجهزة لضمان الحماية الكاملة.

وقال الأمن السيبراني في حسابه على منصة " إكس"" رصد ثلاث ثغرات أمنية في منتجات #أبل، تستهدف أجهزة أيفون 8 وما بعدها، وأيباد ميني الجيل الخامس والأحدث، وأجهزة ماك نظام macOS Monterey وما بعدها، وساعة أبل من الإصدار 4 والأحدث.. ننصح في مجلس الأمن السيبراني بتحديث أجهزتكم لضمان الحماية الكاملة".

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