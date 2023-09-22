الأمن السيبراني يحذر من ثغرات أمنية في منتجات أبل وينصح بتحديث الأجهزة

المصدر: دبي - وائل زكير

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي من وجود ثغرات أمنية في منتجات أبل .

وكشف أنه رصد ثلاث ثغرات أمنية في منتجات أبل، تستهدف أجهزة أيفون 8 وما بعدها، وأيباد ميني الجيل الخامس والأحدث، وأجهزة ماك نظام macOS Monterey وما بعدها، وساعة أبل من الإصدار 4 والأحدث.

ونصح الأمن السيبراني بتحديث الأجهزة لضمان الحماية الكاملة.

وقال الأمن السيبراني في حسابه على منصة " إكس"" رصد ثلاث ثغرات أمنية في منتجات #أبل، تستهدف أجهزة أيفون 8 وما بعدها، وأيباد ميني الجيل الخامس والأحدث، وأجهزة ماك نظام macOS Monterey وما بعدها، وساعة أبل من الإصدار 4 والأحدث.. ننصح في مجلس الأمن السيبراني بتحديث أجهزتكم لضمان الحماية الكاملة".

تنبيه هام 🚨



رصد ثلاث ثغرات أمنية في منتجات #أبل، تستهدف أجهزة أيفون 8 وما بعدها، وأيباد ميني الجيل الخامس والأحدث، وأجهزة ماك نظام macOS Monterey وما بعدها، وساعة أبل من الإصدار 4 والأحدث.. ننصح في مجلس الأمن السيبراني بتحديث أجهزتكم لضمان الحماية الكاملة.



Important Alert 🚨… pic.twitter.com/oDSYY8pxuD — Cyber Security Council (@cscgovae) September 22, 2023

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز