الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك في أعمال الاجتماع السنوي والمؤتمر الدوري لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ في الهند بصفة " مراقب"

المصدر: وام

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شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة في أعمال الاجتماع السنوي والمؤتمر الدوري لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ الذي يُنظم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند خلال الفترة من 20 - 21 سبتمبر 2023 ، حيث يتزامن المؤتمر الذي يُعقد كل عامين مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

انطلقت أعمال المؤتمر بعد كلمة افتتاحية ألقتها فخامة دراوبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند بحضور مؤسسات منتدى آسيا والمحيط الهادئ العضوة وممثلين من الحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ . تناول المؤتمر جلسات استعرضت السجل التاريخي الذي تحقق في مجال حقوق الإنسان منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . كما تطرق إلى النهوض بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاستجابة والتخفيف من آثار تغير المناخ .

وتأتي مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة " مراقب " باعتبارها هيئة مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس وتعنى بتحسين وتطوير الخطوات العملية لتحقيق أعلى معايير الاستجابة للأولويات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، من خلال تعزيز النهج الحقوقي والإنساني والحقوق والحريات الأساسية واحترام سيادة القانون وضمان العدالة والمساواة وعدم التمييز بين الجميع.

و يوفر المؤتمر فرصة لأعضاء منتدى آسيا والمحيط الهادئ والمجتمع المدني وممثلي الحكومات ووكالات الأمم المتحدة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتبادل الرؤى في تعزيز وحماية حقوق الإنسان .

وضم الوفد سعادة الدكتور أحمد المنصوري، رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وسعادة أميرة الصريدي، رئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وسعادة محمد الحمادي، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وسعادة فاطمة البدواوي،رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية وسعادة مريم الأحمدي،رئيسة لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى علياء المازمي – رئيسة قسم شؤون اللجان – مدير مكتب شؤون المجلس ولجانه بالإنابة والسيدة فجر الهيدان، رئيسة قسم الشؤون التنفيذية في مكتب رئيس الهيئة.

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