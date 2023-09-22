الخارجية الإماراتية والخارجية الكويتية تناقشان التحول الرقمي في المجال القنصلي

المصدر: وام

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اجتمع بديوان عام الوزارة في أبوظبي كل من سعادة راشد نظر رحمة، مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية وسعادة محمد جمعة الرميثي، مدير إدارة التحول الرقمي في وزارة الخارجية مع سعادة عبدالله مساعد القديري، مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في وزارة الخارجية الكويتية والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع عدداً من موضوعات التحول الرقمي إضافة إلى تبادل الخبرات لتوفير خدمات قنصلية رقمية متميزة.

وتم خلال اللقاء استعراض أعمال القطاع القنصلي في وزارة الخارجية فضلاً عن آليات التنسيق والتناغم ما بين الإدارات المعنية ونوعية الخدمات المتميزة التي يتم تقديمها لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها سواء في الأحوال العادية أو خلال الأزمات.

كما شرح سعادة راشد نظر رحمة الآلية المتبعة في نظام تصديق المستندات الإلكتروني (eDAS)، وهو نظام رقمي جديد للتصديق على المستندات إلكترونياً تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات فيما يخص أتمتة الخدمات المقدمة للمتعاملين في ظل تطوير حكومة رقمية استباقية قادرة على تقديم خدمات مصممة وفقاً لاحتياجات المتعاملين موضحا أنه تم تغيير رسوم التصديق وتبني رسم ثابت منذ بداية شهر فبراير 2023.

وشارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الخارجية من الجانب الإماراتي وممثلون من وزارة الخارجية من الجانب الكويتي.

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