عبدالله بن زايد يقيم حفل استقبال رسمي في نيويورك

المصدر: وام

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أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حفل استقبال رسمي على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حضر حفل الاستقبال ، الذي أقيم في مقر بعثة الدولة في نيويورك ، عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة، إضافة إلى كبار المسؤولين في المنظمات الدولية وفي الإدارة الأمريكية ، إلى جانب أعضاء وفد الدولة الرسمي المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالحضور ، مؤكدا حرص دولة الإمارات على بناء علاقات متميزة ومثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة ، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون البناء ، لمصلحة استقرار ورخاء الشعوب ، وتقدم وازدهار المجتمعات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية تعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية الملحة ، والسعي بشكل دائم نحو تبني حلول مبتكرة وعملية لمعالجتها ، وتحويلها إلى فرصة متنوعة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف سموه أن التنمية هي رافعة السلام والاستقرار في العالم ، ويجب العمل على تكثيف العمل متعدد الأطراف من أجل صون السلم والأمن والدوليين، وترسيخ مسارات تنموية محورها رفاهية الانسان والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات.

وأعرب سموه عن تطلعه بأن يشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين ، منصة مبتكرة لتعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل خير البشرية ومستقبل الأجيال القادمة.

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